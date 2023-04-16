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В Аргентине выявили более 40 тыс. случаев заражения лихорадкой денге

Минздрав Аргентины: зафиксировано более 40 тыс. случаев заражения лихорадкой денге
Фото: Patricio Murphy / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Patricio Murphy / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Аргентине с начала 2023 года выявили более 40 тыс. случаев заражения лихорадкой денге. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения страны.

«К 14-й эпидемиологической неделе 2023 года в стране было зарегистрировано 41 257 случаев денге, в 37 914 случаях из них заражение произошло в Аргентине», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минздрава, циркуляция вируса выявлена, в частности, в Буэнос-Айресе и Сантьяго-дель-Эстеро. Также отмечена циркуляция вируса чикунгунья, который передается посредством укусов комаров и характеризуется внезапной лихорадкой с температурой 40 градусов, сопровождаемой болью в суставах, тошнотой и сыпью. С начала года было выявлено 1092 случая, из которых 647 произошли внутри страны.

Количество умерших от вируса не уточняется, однако 5 апреля газета El Pais писала, что на момент зафиксированных 16 тыс. случаев было 13 смертей. При этом количество заболевших лихорадкой денге в 2023 году больше, чем в 2022 и 2021 годах за тот же период. Это связывают с дождями, которые привели к быстрому распространению комаров, тогда как 2022 и 2021 годы были засушливыми. Власти Аргентины опасаются, что ситуация близка к эпидемии, поскольку вспышки заболевания похожи на те, что были в 2009 и 2016 годах.

Лихорадка денге — острое вирусное заболевание, протекающее с интоксикацией, сыпью, увеличением лимфатических узлов и высокой температурой. В небольшом количестве случаев заболевание может перетечь в тяжелую форму, приводящую к кровотечению и падению кровяного давления до опасно низких значений.

В начале марта три жителя Красноярска заболели лихорадкой денге после отдыха в Таиланде. Среди них — годовалый ребенок. С начала года в регионе было зарегистрировано пять случаев заболевания денге, все заболевшие приехали из Таиланда.

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Теги
лихорадка Денге Аргентина Минздрав
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