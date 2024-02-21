«Таксиагрегатор» переведет выплаты в банк «Точка» из-за ситуации с QIWI
Cервис для выплат таксистам и таксопаркам «Таксиагрегатор» начал интеграцию с банком «Точка» после отзыва лицензии КИВИ Банка. Об этом сообщила пресс-служба сервиса в своем телеграм-канале.
«Процесс выплат через банк КИВИ Банк приостановлен. <...> Все выплаты партнеров в кратчайшие сроки будут переведены в банк «Точка», который работает на собственной банковской лицензии», — сообщил «Таксиагрегатор».
Сервис принес извинения за причиненные неудобства и пообещал в ближайшее время предоставить подробную информацию о сроках восстановления выплат и переходе на новый банк-партнер.
«Таксиагрегатор» запустили QIWI и «ГуруТакси» в 2019 году. КИВИ Банк стал платежным партнером сервиса. В 2022 году группа компаний QIWI купила 80% «Таксиагрегатора». Оставшимися 20% владеет основатель платформы Александр Мерзликин. Сервисом пользуются более 300 тыс. водителей и около 2,8 тыс. таксопарков.
Центробанк России отозвал лицензию у КИВИ Банка утром 21 февраля. Регулятор объяснил решением тем, что кредитная организация систематически нарушала требования законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
После отзыва лицензии стали недоступны пополнение и переводы с QIWI-кошельков. Перестала работать и платежная система Contact (принадлежит группе QIWI).
США анонсировали новые санкции против России из-за смерти Навального
Польские фермеры заблокировали дорогу на границе с Украиной. Видео
Украина оценила потери экономики за два года боевых действий
Илон Маск рассказал, чему научился первый человек с вживленным чипом
Что известно о новом законопроекте против иноагентов
Землетрясение в Дагестане. Что известно
Apple рассказали, как нельзя сушить iPhone. Иначе сгорит
Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus. Подробности о машине
Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов
Когда начнется обмен заблокированных активов? Комментарий Минфина