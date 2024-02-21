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Отзыв лицензии у QIWI банка ,  
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«Таксиагрегатор» переведет выплаты в банк «Точка» из-за ситуации с QIWI

«Таксиагрегатор» переведет выплаты в банк «Точка» из-за ситуации с QIWI
Сюжет
Отзыв лицензии у QIWI банка
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Cервис для выплат таксистам и таксопаркам «Таксиагрегатор» начал интеграцию с банком «Точка» после отзыва лицензии КИВИ Банка. Об этом сообщила пресс-служба сервиса в своем телеграм-канале.

«Процесс выплат через банк КИВИ Банк приостановлен. <...> Все выплаты партнеров в кратчайшие сроки будут переведены в банк «Точка», который работает на собственной банковской лицензии», — сообщил «Таксиагрегатор».

Сервис принес извинения за причиненные неудобства и пообещал в ближайшее время предоставить подробную информацию о сроках восстановления выплат и переходе на новый банк-партнер.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

«Таксиагрегатор» запустили QIWI и «ГуруТакси» в 2019 году. КИВИ Банк стал платежным партнером сервиса. В 2022 году группа компаний QIWI купила 80% «Таксиагрегатора». Оставшимися 20% владеет основатель платформы Александр Мерзликин. Сервисом пользуются более 300 тыс. водителей и около 2,8 тыс. таксопарков.

Центробанк России отозвал лицензию у КИВИ Банка утром 21 февраля. Регулятор объяснил решением тем, что кредитная организация систематически нарушала требования законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

После отзыва лицензии стали недоступны пополнение и переводы с QIWI-кошельков. Перестала работать и платежная система Contact (принадлежит группе QIWI).

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QIWI Отзыв лицензии Такси Точка Банк
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