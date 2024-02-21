 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Отзыв лицензии у QIWI банка ,  
0 

Владельцам QIWI-кошельков рекомендовали обратиться в АСВ за компенсациями

Владельцам QIWI-кошельков посоветовали написать заявление на выплаты в АСВ
Сюжет
Отзыв лицензии у QIWI банка
Владельцы QIWI-кошельков могут подать заявление в Агентство по страхованию вкладов с подтверждением наличия средств в QIWI Банке, его рассмотрят в течение 30 рабочих дней и примут решение о выплатах. ЦБ отозвал лицензию у банка
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Владельцы QIWI-кошельков могут обратиться в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) для получения компенсаций, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АСВ.

Центробанк 21 февраля отозвал лицензию у QIWI Банка, пополнение и вывод средств с QIWI-кошельков ограничены.

«Средства на QIWI-кошельках являются электронными денежными средствами и согласно закону «О страховании вкладов в банках РФ» не подлежат страхованию. При этом владельцы электронных кошельков вправе подать заявление в государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» с приложением документов, которые подтверждают наличие денежных средств в QIWI Банке», — говорится в сообщении.

В госкорпорации пообещали рассмотреть каждое заявление в течение 30 рабочих дней и в случае одобрения осуществить выплаты в ходе ликвидационных процедур. Там также отметили, что общий объем средств на QIWI-кошельках станет известен через три-четыре рабочих дня после получения реестра вкладчиков банка.

QIWI Банк объявил о закрытии офисов после отзыва лицензии
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее в Центробанке на вопрос пользователя «ВКонтакте» о возможности выплат для владельцев QIWI-кошельков сообщали, что на них не распространяется страхование вкладов. Там также призвали всех клиентов QIWI Банка обратиться за компенсациями в АСВ. Вкладчикам пообещали вернуть 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. В АСВ анонсировали начало выплат до 6 марта.

Регулятор объяснил отзыв лицензии у QIWI Банка нарушениями федеральных законов и нормативных актов Центробанка, в том числе «переводами денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

После отзыва лицензии у QIWI Банка стали недоступны пополнения и переводы с QIWI-кошельков, а также перестала работать платежная система Contact, принадлежащая группе QIWI.

Это решение Центробанка последовало после самой длинной паузы по отзывам лицензий у банков с 1991 года. Последний раз лицензии лишился Кросна-банк 12 августа 2022 года.

США анонсировали новые санкции против России из-за смерти Навального

Польские фермеры заблокировали дорогу на границе с Украиной. Видео

Украина оценила потери экономики за два года боевых действий

Илон Маск рассказал, чему научился первый человек с вживленным чипом

Что известно о новом законопроекте против иноагентов

Землетрясение в Дагестане. Что известно

Apple рассказали, как нельзя сушить iPhone. Иначе сгорит

Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus. Подробности о машине

Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов

Когда начнется обмен заблокированных активов? Комментарий Минфина
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия Агентство по страхованию вкладов (АСВ) Киви Банк Qiwi
Материалы по теме
ОТП Банк предупредил о проблемах с оплатой услуг и переводами из-за QIWI
Финансы
QIWI Банк объявил о закрытии офисов после отзыва лицензии
Финансы
В ЦБ заявили, что страхование вкладов не касается QIWI-кошельков
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 99,9 (+0,34) Инвестиции, 16:39 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 92,44 (+0,09) Инвестиции, 16:39
Суд отклонил апелляцию Промеса на приговор за нападение на кузена Спорт, 16:48
В ЦСКА увидели риски для Чалова потерять место в стартовом составе Спорт, 16:47
«Тинькофф» опроверг наличие «серьезных проблем» с переводами в Китай Финансы, 16:43
Минобрнауки не согласилось со статистикой Книжной палаты по диссертациям Технологии и медиа, 16:43
Вильфанд назвал срок окончания периода «рекордных температур» Общество, 16:39
Как будет выглядеть офис СИБУРа на месте элитного долгостроя в Москве 16:35
Могут ли европейские страны создать альтернативу НАТО без США Политика, 16:33
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Губернатор Никитин назвал провокацией список с «запрещенными книгами» Политика, 16:29
Захарова обвинила Украину в торговле документами российских бойцов Политика, 16:20
Найм через обучение: в чем плюсы такого подхода РБК и Softline, 16:20
Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Дохе Спорт, 16:19
Польша и Украина проведут переговоры по блокировке границы фермерами Политика, 16:18
Экспортеры предупредили банки Турции о проблемах с российскими платежами Бизнес, 16:16
На занятиях в школе в Москве умер третьеклассник Общество, 16:07