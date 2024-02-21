Владельцам QIWI-кошельков рекомендовали обратиться в АСВ за компенсациями

Владельцы QIWI-кошельков могут подать заявление в Агентство по страхованию вкладов с подтверждением наличия средств в QIWI Банке, его рассмотрят в течение 30 рабочих дней и примут решение о выплатах. ЦБ отозвал лицензию у банка

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Владельцы QIWI-кошельков могут обратиться в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) для получения компенсаций, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АСВ.

Центробанк 21 февраля отозвал лицензию у QIWI Банка, пополнение и вывод средств с QIWI-кошельков ограничены.

«Средства на QIWI-кошельках являются электронными денежными средствами и согласно закону «О страховании вкладов в банках РФ» не подлежат страхованию. При этом владельцы электронных кошельков вправе подать заявление в государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» с приложением документов, которые подтверждают наличие денежных средств в QIWI Банке», — говорится в сообщении.

В госкорпорации пообещали рассмотреть каждое заявление в течение 30 рабочих дней и в случае одобрения осуществить выплаты в ходе ликвидационных процедур. Там также отметили, что общий объем средств на QIWI-кошельках станет известен через три-четыре рабочих дня после получения реестра вкладчиков банка.

Ранее в Центробанке на вопрос пользователя «ВКонтакте» о возможности выплат для владельцев QIWI-кошельков сообщали, что на них не распространяется страхование вкладов. Там также призвали всех клиентов QIWI Банка обратиться за компенсациями в АСВ. Вкладчикам пообещали вернуть 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. В АСВ анонсировали начало выплат до 6 марта.

Регулятор объяснил отзыв лицензии у QIWI Банка нарушениями федеральных законов и нормативных актов Центробанка, в том числе «переводами денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор».

После отзыва лицензии у QIWI Банка стали недоступны пополнения и переводы с QIWI-кошельков, а также перестала работать платежная система Contact, принадлежащая группе QIWI.

Это решение Центробанка последовало после самой длинной паузы по отзывам лицензий у банков с 1991 года. Последний раз лицензии лишился Кросна-банк 12 августа 2022 года.