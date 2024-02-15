Пентагон заявил о запуске шести спутников для отслеживания ракет

Пентагон запустил шесть спутников для слежения за ракетами

Фото: defense.gov

Министерство обороны США запустило на низкую околоземную орбиту шесть спутников в интересах Агентства по противоракетной обороне (MDA), два из которых будут отслеживать гиперзвуковые и баллистические ракеты. Об этом Пентагон сообщил на своем сайте.

Спутники запустили с космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX. В течение следующих нескольких недель специалисты MDA и Агентства космического развития (SDA) Минобороны США проведут серию тестов, чтобы убедиться, что спутники работают нормально.

ABC, Washington Post и CNN накануне сообщили о сведениях разведки США, которая полагает, что Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе с возможностью его применения против спутников. По данным источников, эта информация станет темой закрытого брифинга об угрозе нацбезопасности, который 15 февраля проведут для членов конгресса США.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал сообщения о планах России вывести в космос ядерное оружие уловкой Белого дома, призванной убедить конгресс проголосовать за проект о выделении помощи Украине. Финансирование поддержки Украины в США не могут согласовать с осени 2023 года. Россия осуждает поставки оружия на Украину.