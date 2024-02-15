 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Пентагон заявил о запуске шести спутников для отслеживания ракет

Пентагон запустил шесть спутников для слежения за ракетами
Фото: defense.gov
Фото: defense.gov

Министерство обороны США запустило на низкую околоземную орбиту шесть спутников в интересах Агентства по противоракетной обороне (MDA), два из которых будут отслеживать гиперзвуковые и баллистические ракеты. Об этом Пентагон сообщил на своем сайте.

Спутники запустили с космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX. В течение следующих нескольких недель специалисты MDA и Агентства космического развития (SDA) Минобороны США проведут серию тестов, чтобы убедиться, что спутники работают нормально.

ABC, Washington Post и CNN накануне сообщили о сведениях разведки США, которая полагает, что Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе с возможностью его применения против спутников. По данным источников, эта информация станет темой закрытого брифинга об угрозе нацбезопасности, который 15 февраля проведут для членов конгресса США.

Борисов заявил, что для российского SpaceX не нужен «пендель»
Технологии и медиа
Юрий Борисов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал сообщения о планах России вывести в космос ядерное оружие уловкой Белого дома, призванной убедить конгресс проголосовать за проект о выделении помощи Украине. Финансирование поддержки Украины в США не могут согласовать с осени 2023 года. Россия осуждает поставки оружия на Украину.

Блогера Евгения Савина объявили в розыск

АвтоВАЗ вернул государству завод Nissan в Санкт-Петербурге

В США призвали отстранить от должности Джо Байдена из-за проблем со здоровьем

Набиуллина предложила распространить на кредиты «период охлаждения». Что это такое

В Госдепартаменте прокомментировали информацию о переговорах с Россией

Путин одобрил налоговые изменения для инвесторов. В чем их суть?

Российский чат-бот GigaChat сдал экзамен на врача на четверку

Назван самый модный цвет предстоящего сезона

Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета
Теги
Минобороны США Пентагон спутник
Материалы по теме
Кремль назвал сообщения о ядерном оружии России в космосе уловкой США
Политика
NYT связала данные об угрозе безопасности США с выделением помощи Киеву
Политика
ABC связал объявление об угрозе США с ядерным оружием в космосе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 февраля
EUR ЦБ: 98,41 (+0,6) Инвестиции, 17:09 Курс доллара на 16 февраля
USD ЦБ: 91,82 (+0,39) Инвестиции, 17:09
Власти согласовали продажу активов Baring Vostok в России, но с условием Технологии и медиа, 18:57
Мужские и женские: почему презервативы самый надежный метод защиты от ВИЧ Тренды, 18:56
«Кристалл» перенес дату начала торгов акциями на Мосбирже на 22 февраля Инвестиции, 18:53
Путин поручил продлить выставку «Россия» на ВДНХ до 8 июля Общество, 18:38
СБУ предъявила Дерипаске подозрения по трем статьям Политика, 18:37
Пентагон заявил о запуске шести спутников для отслеживания ракет Политика, 18:35
Полузащитник Мозес покинет «Спартак» после окончания сезона Спорт, 18:30
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Собянин поручил открыть доступ врачам из регионов к московским нейросетям Город, 18:30
Где самые глубокие станции метро в мире. Обзор с фото Недвижимость, 18:21
Принц Гарри и Меган Маркл поменяли фамилию детям Life, 18:20
Mirror узнала о переговорах Уэйна Руни с боксерским промоушеном Спорт, 18:19
Суд заочно арестовал адвоката Навального Ольгу Михайлову Политика, 18:16
Китайский BAIC рассказал о ближайших автоновинках для России Авто, 18:03
В Думу внесли проект о запрете рекламы у иноагентов Политика, 18:01