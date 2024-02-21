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Военная операция на Украине ,  
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На Кубани нашли дрон с гербом Украины

Оперштаб: на Кубани в поле нашли дрон с украинским гербом
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Беспилотник самолетного типа с гербом Украины нашли в поле недалеко от станицы Новодеревянковской на Кубани, сообщил оперштаб Краснодарского края.

«По информации ЕДДС Каневского района, в поле, недалеко от ст. Новодеревянковской, обнаружен дрон самолетного типа с гербом Украины на хвостовой части», — говорится в публикации.

Пострадавших и разрушений нет. Участок оцепили, на месте работают оперативные и экстренные службы.

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После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов.

В частности, 17 февраля Минобороны отчиталось об уничтожении 33 беспилотников над пятью регионами. Так, 18 из них уничтожили в Брянской, по четыре — в Белгородской и Белгородской, один — в Курской и шесть — в Калужской областях.

О перехвате беспилотников над Краснодарским краем ведомство сообщило 9 февраля. Тогда над регионом сбили два дрона.

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Теги
Кубань Краснодарский край дрон Украина
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