На Кубани нашли дрон с гербом Украины
Беспилотник самолетного типа с гербом Украины нашли в поле недалеко от станицы Новодеревянковской на Кубани, сообщил оперштаб Краснодарского края.
«По информации ЕДДС Каневского района, в поле, недалеко от ст. Новодеревянковской, обнаружен дрон самолетного типа с гербом Украины на хвостовой части», — говорится в публикации.
Пострадавших и разрушений нет. Участок оцепили, на месте работают оперативные и экстренные службы.
После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов.
В частности, 17 февраля Минобороны отчиталось об уничтожении 33 беспилотников над пятью регионами. Так, 18 из них уничтожили в Брянской, по четыре — в Белгородской и Белгородской, один — в Курской и шесть — в Калужской областях.
О перехвате беспилотников над Краснодарским краем ведомство сообщило 9 февраля. Тогда над регионом сбили два дрона.
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