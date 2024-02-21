В Башкирии поезд врезался в машину скорой помощи
В Башкирии в городе Стерлитамак тепловоз столкнулся с машиной скорой помощи. В результате ДТП погиб пациент, несколько медиков пострадали, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление СК России.
Машинист тепловоза применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось. Пациент скорой помощи погиб, медики, находившееся в автомобиле пострадали.
Предварительной причиной ДТП послужило то, что водитель скорой, торопясь доставить пациента в больницу, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.
Следователи начали проверку по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Предельный срок по этой статье — 15 лет лишения свободы.
В середине февраля РЖД предложили ввести уголовную ответственность для автомобилистов за столкновение с поездом.
Согласно действующим нормам КоАП, нарушения на железнодорожных путях влекут за собой штраф в размере 5 тыс. руб. или лишение водительских прав на срок от трех до шести месяцев, в случае повторного несоблюдения правил — лишение прав на один год. В РЖД также выступили за увеличение минимального срока лишения прав до шести месяцев, максимального — до одного года, а за повторное нарушение — до двух лет.
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