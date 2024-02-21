В Башкирии поезд врезался в машину скорой помощи

СК: в Башкирии поезд врезался в скорую помощь, один человек погиб

В Башкирии в городе Стерлитамак тепловоз столкнулся с машиной скорой помощи. В результате ДТП погиб пациент, несколько медиков пострадали, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление СК России.

Машинист тепловоза применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось. Пациент скорой помощи погиб, медики, находившееся в автомобиле пострадали.

Предварительной причиной ДТП послужило то, что водитель скорой, торопясь доставить пациента в больницу, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

Следователи начали проверку по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Предельный срок по этой статье — 15 лет лишения свободы.

В середине февраля РЖД предложили ввести уголовную ответственность для автомобилистов за столкновение с поездом.

Согласно действующим нормам КоАП, нарушения на железнодорожных путях влекут за собой штраф в размере 5 тыс. руб. или лишение водительских прав на срок от трех до шести месяцев, в случае повторного несоблюдения правил — лишение прав на один год. В РЖД также выступили за увеличение минимального срока лишения прав до шести месяцев, максимального — до одного года, а за повторное нарушение — до двух лет.