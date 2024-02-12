В Челябинской области с рельс сошли 12 грузовых вагонов

В Челябинской области столкнулись грузовой поезд и тепловоз. Видео

Сход вагонов произошел из-за столкновения грузового поезда с тепловозом — его машинист поехал на красный сигнал. Пострадавших нет

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На станции Бердяуш в Челябинской области произошло столкновение грузового и хозяйственного поездов, сообщили в телеграм-канале Южно-Уральской железной дороги (УЮЖД).

Инцидент произошел в 18:48 по местному времени (16:48 мск). С рельсов сошли 12 порожних вагонов грузового поезда. «Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет», — говорится в сообщении УЮЖД. На станции Бердяуш приостановили движение поездов.

В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что начали проверку после инцидента. По данным ведомства, грузовой поезд столкнулся с тепловозом, поскольку машинист последнего выехал на запрещающий сигнал светофора.