В Челябинской области столкнулись грузовой поезд и тепловоз. Видео
На станции Бердяуш в Челябинской области произошло столкновение грузового и хозяйственного поездов, сообщили в телеграм-канале Южно-Уральской железной дороги (УЮЖД).
Инцидент произошел в 18:48 по местному времени (16:48 мск). С рельсов сошли 12 порожних вагонов грузового поезда. «Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет», — говорится в сообщении УЮЖД. На станции Бердяуш приостановили движение поездов.
В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что начали проверку после инцидента. По данным ведомства, грузовой поезд столкнулся с тепловозом, поскольку машинист последнего выехал на запрещающий сигнал светофора.
ЦБ проведет заседание в пятницу. Что будет с ключевой ставкой
Как генсек НАТО отреагировал на слова Трампа о противостоянии с Россией
В краш-тестах разбили несколько автоновинок. Одна из них получила ноль баллов
Очки за полмиллиона. Первый тест-драйв Apple Vision Pro
Опубликованы фото музыкантов «Би-2» из тайской тюрьмы
Опубликован трейлер продолжения «Планеты обезьян». Видео
Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами в новостройках. Рейтинг
МТС-банк планирует провести IPO весной. Подробности
Путин назвал размер инфляции в январе
Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит