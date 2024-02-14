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РЖД предложили ввести уголовную ответственность за ДТП с поездами

РЖД предложили ввести уголовную ответственность за столкновение с поездом и увеличить сроки лишения водительских прав при нарушении ПДД на ж/д путях. Сейчас они составляют от трех до шести месяцев, при повторном нарушении — год
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

«Российские железные дороги» (РЖД) предложили ввести уголовную ответственность для автомобилистов за столкновение с поездом и увеличить сроки лишения водительских прав за нарушения на железнодорожных путях. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Согласно действующим нормам КоАП, нарушения на железнодорожных путях влекут за собой штраф в размере 5 тыс. руб. или лишение водительских прав на срок от трех до шести месяцев, в случае повторного несоблюдения правил — лишение прав на один год. К таким нарушениям относятся пересечение пути вне железнодорожного переезда, выезд на него при закрытом или закрывающемся шлагбауме/ запрещающем сигнале светофора или дежурного, остановка или стоянка на переезде либо проезд через нерегулируемый переезд в случае приближения поезда.

В РЖД выступили за увеличение минимального срока лишения прав до шести месяцев, максимального — до одного года, а за повторное нарушение — до двух лет. Также в компании предложили ввести уголовную ответственность за столкновение автомобиля с поездом вне зависимости от тяжести последствий.

«Случаи нарушения правил дорожного движения на железнодорожных путях несут в себе повышенную опасность по сравнению с иными нарушениями правил дорожного движения, поэтому и санкции должны быть исключительными», — объяснили в РЖД.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В компании уточнили, что в случае подобных нарушений правил дорожных движений водители «блокируют транспортные коммуникации, создают угрозу жизни, здоровью и безопасности людей». Такая угроза существует как в отношении пассажиров автомобилей, поездов, так и в отношении работников железнодорожного транспорта (в поезде всегда есть локомотивная бригада, а в пассажирском поезде — десятки и сотни людей), заключили в РЖД.

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