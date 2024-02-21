Россия поставила 200 тыс. тонн зерна в шесть стран Африки

Россия поставила 200 тыс. тонн пшеницы в шесть стран Африки в качестве гуманитарной помощи, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на встрече с Владимиром Путиным.

«Минсельхоз совместно с Объединённой зерновой компанией и при поддержке и содействии МИД и Минтранса завершил поставку пшеницы в шесть беднейших стран Африканского континента», — сказал Патрушев.

По словам главы Минсельхоза, на Африканский континент практически одновременно было направлено 200 тыс. тонн зерна. В Мали, Буркина-Фасо, Зимбабве и Эритрею было поставлено по 25 тыс. тонн, в Сомали и Центральноафриканскую Республику — по 50 тыс. тонн.

Министр добавил, что первое судно вышло 7 ноября прошлого года, а последнее пришло в Сомали в конце января. Среднее время в пути каждого судна составило примерно 30–40 дней.

По расчетам Минэкономразвития, к 2030 году Россия и страны Африканского континента могут как минимум удвоить свой товарооборот. В планах Москвы за шесть лет достичь показателя $36 млрд.

В сентябре 2023 года, после того, как Россия объявила о выходе из зерновой сделки по экспорту зерна из украинских портов, Путин анонсировал бесплатную поставку зерна шести странам Африки. Он подчеркнул, что страны Запада продолжают блокировать выполнение российских требований по зерновой сделке.

Зерновую сделку Россия и Украина отдельно друг от друга заключили при посредничестве Турции и ООН в июле 2022 года. Часть договоренностей касалась вывоза зерна с Украины, другая — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.

Россия неоднократно заявляла, что вторая часть соглашения не выполняется. Москва также обвиняет Запад в поставках зерна с Украины не в беднейшие страны, а в Европу. 18 июля 2023 года Россия официально прекратила участие в сделке.

Власти заявляют, что готовы вернуться к экспорту «только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной».