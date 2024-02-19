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В Испании начали проверку после сообщений об убийстве угнавшего Ми-8

В Испании начали проверку после сообщений об убийстве угнавшего Ми-8 россиянина
Испанские правоохранительные органы начали дополнительное расследование, чтобы выяснить личность погибшего в Аликанте, который, по утверждению Киева, является угнавшим вертолет Ми-8 российским пилотом, пишет Europa Express
Фото: Eduardo Sanz / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Eduardo Sanz / Keystone Press Agency / Global Look Press

Испанская гражданская гвардия начала расследование, чтобы выяснить личность найденного мертвым в Вильяхойосе в провинции Аликанте человека, который, по утверждениям Украины, является российским пилотом Максимом Кузьминовым, в прошлом году угнавшим вертолет Ми-8 и передавшим его Киеву, сообщает Europa Press со ссылкой на источники в ведомстве.

По словам собеседников издания, в ходе расследования стало известно, что личность обнаруженного с пулевыми ранениями в Аликанте человека «может быть ложной и принадлежать другому лицу», поэтому гражданская гвардия открыла дополнительное производство.

Источники Europa Press в вооруженных силах Испании раскрыли некоторые подробности дела. Так, по их данным, 33-летнего мужчину нашли мертвым в общественном гараже после получения звонка о помощи в 17:40 (19:40 мск) 13 февраля. Муниципальные источники рассказали, что возле убитого, найденного в гараже в районе туристических апартаментов на севере Аликанте, были обнаружены несколько гильз.

Il Corrispondente сообщила об убийстве в Испании летчика, угнавшего Ми-8
Политика
Максим Кузьминов

Ранее итальянское издание Il Corrispondente без указания источников информации сообщило, что 28-летнего Кузьминова убили в испанском городе Вильяхойоса в провинции Аликанте 13 февраля. В статье была ссылка на испанский портал ABC, однако тот писал, что полиция начала расследование убийства 33-летнего украинца.

Позже гибель Кузьминова подтвердил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов. Источник «Украинской правды» подтвердил, что Кузьминов переехал в Испанию. «Из того, что знаем: пригласил свою бывшую к себе, и нашли застреленным», — сообщил собеседник издания.

Украинская «Политика страны» со ссылкой на ГУР Минобороны сообщала, что Кузьминов, служивший сначала на Дальнем Востоке, связался с украинской разведкой и затем, попав в зону боевых действий, перелетел на Ми-8 на Украину на малой высоте в режиме радиомолчания. За это он получил гарантии безопасности, новые документы, также ему обещали денежное вознаграждение.

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1 октября 2023 года на телеканале «Россия 1» вышел сюжет об угоне. В нем рассказали, что вместе с командиром экипажа Кузьминовым в вертолете находились второй пилот и бортовой техник, которые были им убиты. Последний вылет был совершен из Ростовской области.

Представитель контрразведки по имени Андрей (лицо размыто на видео) сообщил, что в отношении Кузьминова ведется расследование «по факту перехода на сторону противника и разглашения государственной тайны», так как на борту вертолета были секретные документы. По словам мужчины, идет розыск, «срок которого не имеет давности». Еще один военный (имя не указано в сюжете, а лицо скрыто черными очками и балаклавой) заявил, что Кузьминова найдут и накажут «по всей строгости закона <...> за предательство». «До всех дотянемся, наши руки длинные», — добавил он.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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