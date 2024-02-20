Министр подтвердил отгрузку из терминала НОВАТЭКа в Усть-Луге

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НОВАТЭК возобновил отгрузку нефтепродуктов из терминала в Усть-Луге после пожара в январе. Об этом сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов, передает корреспондент РБК.

«Новатэк возобновил отгрузку нефтепродуктов из Усть-Луги. Проблема транспортного хаба на Усть-Луге решилась», — сказал министр.

21 января на комплексе по переработке стабильного конденсата НОВАТЭКа в Усть-Луге произошел пожар. 24 числа терминал возобновил отгрузку топлива. Тогда компания занялась отгрузкой нефтепродуктов, которые были произведены до возгорания.

НОВАТЭК не назвал конкретную причину пожара, отметив лишь, что «возгорание стало следствием внешнего воздействия». Потушить огонь в терминале удалось только спустя сутки. Компания сообщила о создании штаба по ликвидации последствий происшествия.

«Фонтанка» 21 января сообщала со ссылкой на очевидцев, что перед пожаром были слышны звуки, похожие на взрывы.