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Министр подтвердил отгрузку из терминала НОВАТЭКа в Усть-Луге

Шульгинов: НОВАТЭК возобновил отгрузку нефтепродуктов из Усть-Луги
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Фото: novatek.ru
Фото: novatek.ru

НОВАТЭК возобновил отгрузку нефтепродуктов из терминала в Усть-Луге после пожара в январе. Об этом сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов, передает корреспондент РБК.

«Новатэк возобновил отгрузку нефтепродуктов из Усть-Луги. Проблема транспортного хаба на Усть-Луге решилась», — сказал министр.

21 января на комплексе по переработке стабильного конденсата НОВАТЭКа в Усть-Луге произошел пожар. 24 числа терминал возобновил отгрузку топлива. Тогда компания занялась отгрузкой нефтепродуктов, которые были произведены до возгорания.

НОВАТЭК назвал внешнее воздействие причиной пожара в Усть-Луге
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НОВАТЭК не назвал конкретную причину пожара, отметив лишь, что «возгорание стало следствием внешнего воздействия». Потушить огонь в терминале удалось только спустя сутки. Компания сообщила о создании штаба по ликвидации последствий происшествия.

«Фонтанка» 21 января сообщала со ссылкой на очевидцев, что перед пожаром были слышны звуки, похожие на взрывы.

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НОВАТЭК пожары терминал
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