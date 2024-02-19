Медведев заявил об изменении характера боевых действий из-за дронов

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Беспилотники изменили ход российской спецоперации на Украине, которая, как ожидалось сначала, должна была пойти «по классическим канонам военных действий прошлых лет». Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на встрече с командирами чеченских подразделений, участвующих в боевых действиях, передает ТАСС.

По его словам, когда начиналась военная операция, о дронах «никто практически не говорил». «Было такое понимание, что и эта война пойдет по классическим канонам военных действий прошлых лет. <...> Но, оказалось, нет: мир изменился, технологии изменились», — сказал он.

Дроны заняли свое место неожиданно, так как еще недавно казалось, что «это какое-то будущее», продолжил Медведев. «Оказалось, нет: все это воюет и причиняет непоправимый ущерб», — добавил зампред Совбеза.

Эффективность дронов в боевых действиях высоко оценил и президент России Владимир Путин. По словам президента, они «дешево, сердито и очень эффективно» решают многие задачи, с которыми раньше могла справиться только фронтовая авиация, в том числе стратегическая и штурмовая.

В декабре 2022 года Путин потребовал обеспечить беспилотниками все боевые подразделения. Он подтверждал, что опыт военной операции показал «практически повсеместное» использование дронов.