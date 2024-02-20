Кадыров сообщил о присвоении университету спецназа в Чечне имени Путина
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Российскому университету спецназа (РУС), который находится в Гудермесе, присвоили имя президента Владимира Путина. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Приезд заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева стал для нас весомым поводом, чтобы озвучить решение назвать Российский университет спецназа именем верховного главнокомандующего, президента России Владимира Владимировича Путина», — написал Кадыров.
По словам главы республики, РУС должен был носить имя Путина с момента основания, но сначала университет должен был «оправдать цель своего создания» и доказать свою полезность.⠀
В декабре 2022 года полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко предложили создать по всей стране центры подготовки бойцов спецназа. По мнению Трутнева и Кириенко, комплексы должны быть открыты по аналогии с Российским университетом спецназа.
Трутнев подчеркнул, что РУС, основанный в 2013 году, стал центром подготовки кадров не только для Чечни, но и для большей части России.
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