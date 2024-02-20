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Военная операция на Украине ,  
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В Думе одобрили закон о запрете увольнять вдов участников спецоперации

В Думе одобрили закон о запрете увольнять вдов ветеранов боевых действий
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который запрещает работодателям увольнять жен погибших ветеранов боевых действий, в том числе участников военной операции на Украине в течение года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Думы.

«Закон запретит увольнять по инициативе работодателя вдов ветеранов боевых действий в течение одного года с момента гибели супруга», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Запрет на увольнение не коснется женщин, которые неоднократно допускали грубые нарушения трудовой дисциплины, добавил он.

Правительство поддержало проект о запрете увольнения вдов погибших бойцов
Общество
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

29 января законопроект о запрете увольнять вдов погибших бойцов поддержало правительство. Кабмин также порекомендовал распространить эту меру на мужей женщин-военнослужащих, погибших и признанных ветеранами боевых действий, чтобы не допустить дискриминации по половому признаку.

Депутаты предложили запретить работодателям увольнять вдов участников боевых действий на Украине в сентябре 2023 года. Законопроект разработали депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Игорь Антропенко и сенатор Дмитрий Перминов. Авторы документа предложили внести изменения в ст. 261 Трудового кодекса.

В случае гибели или смерти в результате военной травмы участника военной операции на Украине закон будет защищать его супругу от увольнения на протяжении года. В проекте указаны исключения: в частности, чтобы получить новую социальную гарантию, россиянка не должна будет вступать в брак в течение года.

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Госдума Военная операция на Украине жены Семья
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