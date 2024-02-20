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Политика ,  
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EFE сообщило о подтверждении гибели угнавшего российский Ми-8 в Испании

EFE: в Испании убит российский пилот Кузьминов, документы возле него поддельные
Несмотря на то, что при убитом в Аликанте найдены документы на 33-летнего украинца, это именно российский пилот Максим Кузьминов, угнавший вертолет Ми-8, сообщили источники EFE

Найденный мертвым в Вильяхойосе провинции Аликанте мужчина является российским пилотом Максимом Кузьминовым, угнавшим в прошлом году вертолет Ми-8, сообщает испанское агентство EFE со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Киев подтвердил, что в Аликанте убит Кузьминов, однако Гражданская гвардия Испании решила провести дополнительное расследование, чтобы установить личность погибшего, поскольку в ходе следствия стало известно, что она «может быть ложной и принадлежать другому лицу», писало Europa Press.

По данным EFE, найденные в Вильяхойосе документы не соответствовали личности Кузьминова — они принадлежали 33-летнему украинцу (Кузьминову 28 лет). При этом собеседники агентства утверждают, что убитый — российский пилот.

Они рассказали, что Гражданская гвардия с самого начала расследовала произошедшее как «сведение счетов», поскольку убитый получил порядка шести огнестрельных ранений, а затем, со слов очевидцев, машина, на которой скрылись убийцы, переехала тело.

В Испании начали проверку после сообщений об убийстве угнавшего Ми-8
Политика
Фото:Eduardo Sanz / Keystone Press Agency / Global Look Press

19 февраля итальянское издание Il Corrispondente без указания источников информации сообщило, что 28-летнего Кузьминова убили в испанском городе Вильяхойоса в провинции Аликанте 13 февраля. В статье была ссылка на испанский портал ABC, однако тот писал, что полиция начала расследование убийства 33-летнего украинца.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердило смерть Кузьминова. Источник «Украинской правды» подтвердил, что пилот переехал в Испанию. «Из того, что знаем: пригласил свою бывшую к себе, и нашли застреленным», — сообщил собеседник издания.

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Украинская «Политика страны» со ссылкой на ГУР сообщала, что Кузьминов, служивший сначала на Дальнем Востоке, связался с украинской разведкой и затем, попав в зону боевых действий, перелетел на Ми-8 на Украину на малой высоте в режиме радиомолчания. За это он получил гарантии безопасности, новые документы, также ему обещали денежное вознаграждение.

1 октября 2023 года на телеканале «Россия 1» вышел сюжет об угоне. В нем рассказали, что вместе с командиром экипажа Кузьминовым в вертолете находились второй пилот и бортовой техник, которые были им убиты. Последний вылет был совершен из Ростовской области.

В материале представитель контрразведки по имени Андрей (лицо размыто на видео) сообщил, что в отношении Кузьминова ведется расследование «по факту перехода на сторону противника и разглашения государственной тайны», так как на борту вертолета были секретные документы. По словам мужчины, идет розыск, «срок которого не имеет давности». Еще один военный (имя не указано в сюжете, а лицо скрыто черными очками и балаклавой) заявил, что Кузьминова найдут и накажут «по всей строгости закона <...> за предательство». «До всех дотянемся, наши руки длинные», — добавил он.

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Испания Аликанте личности погибших расследование
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