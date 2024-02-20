Киргизские спасатели полетят на вертолете к месту пропажи альпиниста
Киргизские спасатели собираются вылететь на вертолете на поиски российского альпиниста Евгения Глазунова, пилоты ждут завершения снегопада, сообщил РБК представитель Федерации альпинизма России.
«Необходимую информацию передали киргизским спасателям, и они готовы вылететь на вертолете в ущелье на осмотр стены. <...> Пилоты ждут, когда в ущелье закончится снегопад и появится «погодное окно», — рассказал представитель ФАР.
По его словам, поисками альпиниста с помощью квадрокоптера также занимаются друзья и знакомые Глазунова, они же собирали деньги на оплату вертолета. «Сегодня к вечеру должен прекратиться сильный снегопад и парни попробуют посмотреть стену с помощью квадрокоптера. А 21 числа предварительно обещают облет вертолетом», — добавили в Федерации альпинизма.
О пропаже альпиниста Глазунова стало известно 19 февраля. Он совершал восхождение в районе пика Аксу (высота — 5355 м) по маршруту Чаплинского. Добравшись до «гребня» пика, он начал спускаться с него. Главный редактор портала Mountain.ru Анна Пиунова рассказала, что альпинист выходил на связь четыре дня назад, тогда он и сообщал о своем местоположении.
Глазунов два года не является членом Федерации альпинизма России, он занимается личными проектами, в том числе организовывал тур «Горы Байкала». Сам он родом из Иркутской области, заниматься альпинизмом начал в 2002 году, на его счету около 250 восхождений.
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