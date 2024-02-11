На Эльбрусе спасли альпинистов из России и Казахстана
Спасатели помогли спуститься двум альпинистам, которые запросили помощь на Эльбрусе. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Кабардино-Балкарии.
Два человека попросили о помощи для спуска с Эльбруса в 22:20 мск 10 февраля. Они находились на высоте в 5 тыс. м. Альпинисты получили обморожение конечностей. «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщает, что это альпинистка из России и сопровождавший ее гид из Казахстана.
На место выдвинулись девять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС. Альпинистов встретили и помогли спуститься до высоты 3850 метров, где расположена станция «Гара-Баши». От дальнейшей помощи они отказались.
В середине ноября 2023 года спасатели эвакуировали со склона Эльбруса заблудившегося туриста из Китая. Он сбился с маршрута на высоте 4050 м в районе «Приют-11» и попросил о помощи.
К туристу выдвинулись шесть человек. Спасатели эвакуировали туриста на поляну Азау. От дальнейшей помощи он отказался.
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