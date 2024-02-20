Жители поселка под Сергиевым Посадом остались без воды из-за аварии

В поселке под Сергиевым Посадом отключили воду из-за ЧП на станции

«Водоканал» доставляет питьевую бутилированную воду в ОРГРЭС (Фото: DAkulovSP / Telegram)

В поселке ОРГРЭС под Сергиевым Посадом произошла авария на водозаборной станции, из-за чего местные жители остались без воды, сообщил глава округа Дмитрий Акулов в телеграм-канале.

«Около полуночи на водозаборной станции встали насосы. Из-за скачка напряжения перегорел вводной автомат на трансформаторе. Вода перестала поступать в дома и на котельную», — написал Акулов.

По его словам, воду на котельную решили привозить пожарными машинами, питьевую бутилированную воду жителям ОРГРЭС доставил «Водоканал». Также специалисты предприятия привезли генератор, который временно обеспечит скважину электроэнергией, а дома и котельную — водой, рассказал глава городского округа.

«Эта аварийная ситуация выявила проблему электроподключения ВЗУ. Основная линия, принадлежащая ООО «Геоскан», находится в аварийном состоянии после демонтажа водонапорной башни, скважина запитана от резервной. Поручил разобраться с этим вопросом», — заключил Акулов.

Поселок ОРГРЭС находится в Сергиево-Посадском районе Московской области и входит в состав городского поселения Хотьково. По данным на 2010 год, в поселке проживало около 250 человек. На территории ОРГРЭС расположен детский оздоровительный лагерь.

9 января в подмосковной Электростали в домах отключили отопление. Тогда местные жители разожгли костер на улице, чтобы согреться, и опубликовали видео произошедшего, чтобы обратить внимание властей. Температура в жилых помещениях, по словам жителей, не превышала 10–18 градусов. На следующий день в городе устранили аварию, отопление включили.