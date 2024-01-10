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В Электростали объяснили ситуацию с отоплением после видео с костром

В Электростали сообщили о решении проблемы с отоплением после видео с костром

В Электростали объяснили ситуацию с отоплением после видео с костром
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Отключения тепла в домах в подмосковном городе Электросталь, где местные жители разожгли костер на улице, чтобы согреться, были оперативно устранены, сообщили РБК в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

«У нас нет домов без отопления, полностью отключений нет. Вчера были отключения, но они все достаточно оперативно были устранены», — говорится в сообщении.

Местные жители жалуются на понижение температуры в домах до 13–17 градусов, но, как заявили в ЕДДС Электростали, управляющие компании выясняют и работают над проблемой.

РБК направил запрос в администрацию Электростали.

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Фото:Кирилл Брага / РИА Новости

Вечером 10 января портал MSK1.RU опубликовал видео из восточной части Электростали, чьи жители разожгли на улице костер, чтобы согреться и обратить внимание властей, в том числе губернатора Московской области Андрея Воробьева, на проблему. На видео люди жалуются, что в домах продолжительное время нет отопления, температура в жилых помещениях не превышает 10–18 градусов.

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Многим жителям города, которые уже несколько суток остаются без отопления, приходится обогреваться теплом от газовых духовок, рассказала MSK1.RU одна из жительниц дома № 30 на Октябрьской улице. Администрация Электростали сообщила еще 6 января о гибели двух человек. В квартире, где они были найдены, работала газовая колонка.

На отсутствие отопления на фоне сильных морозов несколько дней подряд жалуются жители целого ряда населенных пунктов под Чеховом, авария на котельной произошла в Подольске, трубу с горячей водой прорвало в Химках, лопнули трубы в подъездах в Солнечногорске.

Теги
Электросталь Московская область отопление новости
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