В Севастополе объявили два выходных из-за отключения воды

Штатную подачу воды возобновят вечером 24 января. По словам Развожаева, из-за подъема рек и схода селевых потоков вода стала грязнее почти в 60 раз, обработать ее стало сложнее. В городе остановили водозаборы и чистят систему

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Севастополе отключили водоснабжение из-за проблем, вызванных обильными осадками и паводком, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Из-за этого 22 января объявили сокращенным рабочим днем, а 23 и 24-е — выходными.

По словам Развожаева, в городе выпало много снега, который быстро растаял, из-за чего поднялись грунтовые воды. «Из-за подъема рек и схода селевых потоков резко повысился уровень мутности воды <...> вода стала грязнее почти в 60 раз», — написал он, заявив, что скорость ее обработки резко падает. В связи с этим в Севастополе остановили водозаборы и начали чистку системы.

Как заявил Развожаев, чтобы наполнить систему водоснабжения до 120 тыс. кубов, нужно 50 часов. Во вторник, 23 января, подачу возобновят на два часа, с 9 до 11 утра. После этого воду отключат до 20:00 24 января.

«Эта вынужденная остановка системы, необходимая для накопления и санитарной очистки воды, позволит нам вечером 24 января дать воду уже в штатном режиме. Если продолжим подавать воду периодами — процесс может затянуться на неделю или больше», — пояснил он.

По данным МЧС, в ночь на 19 января в Севастополе выпало 13 мм осадков — треть месячной нормы. Затопило 83 приусадебных участка и 78 частных домовладений, были эвакуированы 19 человек. 19 января в городе отключили электроподстанцию, несколько населенных пунктов остались без электричества. В Севастополе создали пункты временного размещения, а также оперативный штаб по устранению последствий осадков.