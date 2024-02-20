В палате общин Великобритании предложили выслать российского посла

Депутат-консерватор Тобиас Эллвуд в палате общин парламента Великобритании предложить выслать из страны посла России Андрея Келина после смерти Алексея Навального.

«Возможно, пришло время выслать российского посла, оставив открытыми дипломатические каналы, которые по-прежнему необходимы», — сказал Эллвуд (цитата по ТАСС). Замглавы МИД королевства Лео Докерти не стал комментировать это предложение, сообщает агентство.

Ранее МИД Великобритании вызвал российского посла в связи со смертью Навального. Представитель Министерства иностранных дел по делам содружества и развития (FCDO) заявил, что российские власти должны провести расследование с соблюдением прозрачности.

По тому же поводу российских послов вызвали в Министерства иностранных дел Финляндии, Германии, Нидерландов, Франции, Испании и Швеции.

Днем 16 февраля управление ФСИН Ямало-Ненецкого административного округа сообщило о смерти Навального в колонии «Полярный волк» в поселке Харп, где он отбывал наказание. В ведомстве заявили, что ему стало плохо во время прогулки, практически сразу он потерял сознание. Медики не смогли спасти его жизнь, более получаса пытаясь его реанимировать.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что ФСИН проводит проверку, причину произошедшего должны выяснить медики.