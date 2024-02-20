МИД Франции вызвал посла России из-за смерти Навального

МИД Франции вызвал посла России Алексея Мешкова в связи со смертью Алексея Навального. Об этом сообщил глава ведомства Стефан Сежурне, передает Europe1.

«Я попросил вызвать российского посла сегодня [19 февраля] в 18:30 [16:30 мск]», — сказал глава французского МИД во время поездки в Аргентину.

Ранее российских послов по тому же поводу вызвали в Министерства иностранных дел Финляндии, Германии, Великобритании, Нидерландов, Испании и Швеции.

Днем 16 февраля управление ФСИН Ямало-Ненецкого административного округа сообщило о смерти Навального в колонии «Полярный волк» в поселке Харп, где он отбывал наказание. В ведомстве заявили, что ему стало плохо во время прогулки, практически сразу он потерял сознание. Медики не смогли спасти его жизнь, более получаса пытаясь его реанимировать.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что ФСИН проводит проверку, причину произошедшего должны выяснить медики.