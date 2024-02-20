Канада передаст Украине более 800 дронов стоимостью свыше $95 млн
Канада передаст Украине свыше 800 беспилотников SkyRanger R70 общей стоимостью $95 млн. Об этом заявил канадский министр национальной обороны Уильям Блэр.
«Сегодняшнее объявление гарантирует, что Украина получит беспилотники, необходимые для выявления и идентификации целей, которые критически важны для продолжающейся борьбы Украины. Канада будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — сказал Блэр (цитата по Reuters).
С начала российской военной операции Канада выделила на помощь Украине более 9,7 млрд канадских долларов (более $7,1 млрд), говорится в заявлении канадского Министерства обороны.
На встрече министров обороны НАТО в Брюсселе 15 февраля группа стран — членов альянса создала коалицию по поставке Украине 1 млн беспилотников. В объединение вступили Великобритания, Латвия, Дания, Нидерланды, Эстония, Германия, Литва и Швеция.
Российские власти осуждают военную помощь Украине со стороны западных стран. В Кремле неоднократно подчеркивали, что это не помешает Москве достичь целей военной операции.
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