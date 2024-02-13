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Военная операция на Украине ,  
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Суд арестовал подозреваемого в подготовке диверсии в Ленобласти

Суд арестовал подозреваемого в подготовке диверсии на объекте ТЭК в Ленобласти
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Военная операция на Украине
Фото: Brandon Bell / Getty Images
Фото: Brandon Bell / Getty Images

В Петербурге арестовали гражданина Казахстана Сергея Зазулю, подозреваемого в подготовке диверсии на объекте топливно-энергетической инфраструктуры в Ленинградской области. Следствие попросило суд избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, так как мужчина приобрел билеты в Ереван и мог скрыться, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города.

Известно, что Зазуля получил образование в Высшем пограничном командном Краснознаменном училище КГБ при СССР и Институте КНБ в Казахстане, а также имеет специальные знания разведывательно-подрывного характера.

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Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Ленинградской области, который планировали украинские спецслужбы. Сотрудники задержали подозреваемого у газораспределительной станции. Мужчина заявил, что действовал по заданию СБУ и намеревался подорвать трубопровод. Координаты соответствующей закладки он получил через Telegram. Возбуждено дело по статье о диверсии и незаконном обороте взрывчатки.

12 февраля в Воронеже ФСБ задержала ранее судимого гражданина Белоруссии, которого подозревают в поджоге электроподстанции в Туле по заданию спецслужб Украины. В розыск объявили организаторов и соучастников преступления.

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Теги
Военная операция на Украине диверсия предотвращение терактов ФСБ Украина Казахстан СБУ задержание
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