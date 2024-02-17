В Белгородской области за полчаса обстреляли село и поселок
В Белгородской области с интервалом 25 минут попали под обстрел два села, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
В 17:56 мск он рассказал, что под обстрел попала окраина села Почаево Грайворонского городского округа, ее атаковали с помощью беспилотника-камикадзе. В результате взрыва никто не пострадал, однако повреждения получил трактор, у которого выбило стекла.
В 18:21 Гладков добавил, что ВСУ обстреляли окраину поселка Задорожный Краснояружского района. Там также не было пострадавших. Повреждения получила линия электропередачи.
По словам губернатора, ремонтники начнут восстанавливать электроснабжение после соответствующего разрешения со стороны Минобороны.
Белгородская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Грайворонский городской округ граничит с Харьковской и Сумской областями Украины, Краснояружский район — с Сумской. 16 февраля населенные пункты в этих районах также попали под обстрел. Тогда снаряд разорвался перед ехавшей по трассе машине, водитель получил контузию и был доставлен в больницу.
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