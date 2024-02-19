Глава МИД Великобритании прибыл с визитом на Фолклендские острова

Дэвид Кэмерон (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл на Фолклендские острова с официальным визитом перед поездкой в страны Латинской Америки, сообщило ведомство.

Кэмерон встретится с членами правительства Фолклендских островов и «еще раз подтвердит приверженность Великобритании защите права островитян на самоопределение». По словам министра, «Фолклендские острова являются ценной частью британской семьи», и пока страна не стремится из нее выйти, вопрос суверенитета обсуждаться не будет.

В частности, Кэмерон отдаст дань уважения британским военным, погибшим в Фолклендской войне 1982 года, и действующим служащим на острове.

Фолклендские острова находятся в юго-западной части Атлантического океана. Они находятся более чем в 12 тыс. км от Великобритании, в то время как до побережья Аргентины от них менее 500 км. В апреле 1982 года на Фолклендских островах высадились аргентинские войска с целью вернуть их, война продлилась почти три месяца, победу одержала Великобритания.



В 2013 году на этой территории прошел референдум, 99,8% проголосовавших высказались за то, чтобы остаться частью Соединенного Королевства. Аргентина отказывается признать результаты голосования.

В начале января 2024 года аргентинский МИД сообщил, что страна готова к возобновлению переговоров с Великобританией, для того чтобы как можно скорее найти мирное решение спора вокруг островов.

В ведомстве отметили, что считают их незаконно оккупированными Лондоном с 1833 года, и напомнили, что все аргентинские правительства продолжали настаивать на своем суверенитете над этой территорией.

Позицию Буэнос-Айреса поддержали спецкомитет Генассамблеи ООН и Организация американских государств (ОАГ).