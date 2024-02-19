Мишустин поручил активизировать модернизацию боевых систем

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил максимально активизировать процесс модернизации существующих боевых систем, в том числе за счет расширения их функциональных возможностей.

Об этом глава правительства заявил на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России.

Мишустин сказал о необходимости продолжать совершенствование применяемых в зоне специальной военной операции образцов вооружений. По его словам, эта работа позволяет оборонно-промышленному комплексу повысить эффективность техники и оборудования на поле боя и, как следствие, сохранить многие жизни — как военных, так и гражданских.

Мишустин рассказал, что правительство запустило комплексную программу развития ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Также правительство направит грант в размере более ₽18 млрд для материальной и социальной поддержки военнослужащих.

Кроме того, были изменены правила назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка для семей тех, кто участвует в военной операции.

Также было подписано постановление, по которому добровольцы в составе Росгвардии смогут получить удостоверение ветерана боевых действий единого образца.

В июне 2023 года Владимир Путин заявил о нехватке современных вооружений в российской армии, однако отметил, что отечественный оборонно-промышленный комплекс развивается быстро.

«Да, у нас еще современных вооружений не хватает, но <...> оборонно-промышленный комплекс страны развивается быстро, и я уверен, что все стоящие перед оборонкой задачи будут, безусловно, решены», — сказал Путин на заседании глав правительств СНГ.

Министр обороны Сергей Шойгу в начале 2022 года говорил, что доля новой и модернизированной боевой техники в российских вооруженных силах по итогам 2021 года превысила 71%.