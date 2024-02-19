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На севере Москвы загорелось нежилое шестиэтажное здание

МЧС России: на севере Москвы загорелся нежилой шестиэтажный дом
Сюжет
Новости Москвы

На севере Москвы загорелось нежилое шестиэтажное здание
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На севере Москвы загорелся нежилой шестиэтажный дом, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

К 16:00 пожарным удалось локализовать возгорание.

Сообщение о пожаре по адресу 1-й Балтийский пер., 6/21, корп. 1, поступило в МЧС в 13:50. В пресс-службе уточнили, что здание выселено.

«Происходит возгорание на шестом этаже и чердаке. Сведений о пострадавших не поступало», — сказали в МЧС.

В связи с возгоранием частично перекрыт 1-й Балтийский переулок, сообщили в дептрансе.

Здание «Известия холла» в Москве после пожара. Репортаж РБК
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В ночь на 15 февраля в Москве загорелись три неиспользуемые постройки во дворе концертного зала «Известия Холл», конструкции частично рухнули, полностью сгорел ночной клуб Lookin Rooms.

Площадь пожара в здании на Пушкинской площади в центре Москвы достигла 1,5 тыс. кв. м. Возгоранию присвоили третий номер сложности из пяти возможных.

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