Дочь Дика Чейни предупредила о «путинском крыле» в Республиканской партии
В Республиканской партии США появилось «путинское крыло» и к этому следует отнестись серьезно, заявила Элизабет Чейни, бывший член палаты представителей США от штата Вайоминг и дочь бывшего вице-президента страны Дика Чейни в интервью CNN.
Чейни раскритиковала бывшего президента страны, также республиканца, Дональда Трампа за его реакцию на смерть в России Алексея Навального.
«Мы должны серьезно отнестись к тому, в какой степени у вас теперь есть путинское крыло Республиканской партии», — сказала Чейни в эфире телеканала.
По мнению Чейни, администрация США должна убедиться, что «путинское крыло» Республиканской партии «не захватит западное крыло Белого дома», где находится Овальный кабинет — кабинет президента США.
Чейни также осудила высказывание Трампа о том, что тот, будучи главой государства, требовал от стран НАТО выполнить финансовые обязательства перед альянсом, угрожая в противном случае не защищать союзников при возможном нападении России.
«По сути, он ясно дал понять, что при администрации Трампа Соединенные Штаты вряд ли будут выполнять свои обязательства перед НАТО», — сказала бывшая конгрессвумен. По ее мнению, таким образом Трамп «будет поощрять [президента России Владимира Путина] делать все, что ему нужно, все, что он хочет».
Днем 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в ИК-З «Полярный волк». К вечеру 18 февраля Трамп не прокомментировал эти события, отмечает The Washington Post. В ответ на просьбу репортера CNN Кейт Салливан прокомментировать эти события штаб Трампа обратил ее внимание на заявление в X (раннее — Twitter), где не упоминаются ни Навальный, ни Путин, об этом сама журналистка рассказала в социальной сети.
Чейни была членом палаты представителей от штата Вайоминг в 2017–2023 годах. Как отмечает Newsweek, она начала резко критиковать Трампа после президентских выборов 2020 года, которые тот проиграл.
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