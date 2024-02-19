Дочь Дика Чейни предупредила о «путинском крыле» в Республиканской партии

Элизабет Чейни (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

В Республиканской партии США появилось «путинское крыло» и к этому следует отнестись серьезно, заявила Элизабет Чейни, бывший член палаты представителей США от штата Вайоминг и дочь бывшего вице-президента страны Дика Чейни в интервью CNN.

Чейни раскритиковала бывшего президента страны, также республиканца, Дональда Трампа за его реакцию на смерть в России Алексея Навального.

«Мы должны серьезно отнестись к тому, в какой степени у вас теперь есть путинское крыло Республиканской партии», — сказала Чейни в эфире телеканала.

По мнению Чейни, администрация США должна убедиться, что «путинское крыло» Республиканской партии «не захватит западное крыло Белого дома», где находится Овальный кабинет — кабинет президента США.

Чейни также осудила высказывание Трампа о том, что тот, будучи главой государства, требовал от стран НАТО выполнить финансовые обязательства перед альянсом, угрожая в противном случае не защищать союзников при возможном нападении России.

«По сути, он ясно дал понять, что при администрации Трампа Соединенные Штаты вряд ли будут выполнять свои обязательства перед НАТО», — сказала бывшая конгрессвумен. По ее мнению, таким образом Трамп «будет поощрять [президента России Владимира Путина] делать все, что ему нужно, все, что он хочет».

Днем 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в ИК-З «Полярный волк». К вечеру 18 февраля Трамп не прокомментировал эти события, отмечает The Washington Post. В ответ на просьбу репортера CNN Кейт Салливан прокомментировать эти события штаб Трампа обратил ее внимание на заявление в X (раннее — Twitter), где не упоминаются ни Навальный, ни Путин, об этом сама журналистка рассказала в социальной сети.

Чейни была членом палаты представителей от штата Вайоминг в 2017–2023 годах. Как отмечает Newsweek, она начала резко критиковать Трампа после президентских выборов 2020 года, которые тот проиграл.