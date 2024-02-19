Трое активистов «Стопхама» получили по шесть лет за драку со спецназом
Бабушкинский районный суд Москвы приговорил троих активистов движения «Стопхам» к шести годам лишения свободы каждого за хулиганство и применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в телеграм-канале.
Приговор вынесли Кириллу Бунину, Алексею Горбачевскому и Кириллу Котову по ч. 2 ст. 213 (хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). По первой статье им грозило до семи лет лишения свободы, по второй — до пяти лет.
Все осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима, уточнили в суде.
Конфликт, ставший поводом для возбуждения дела, произошел в июне 2022 года. Возле ресторана на Ярославском шоссе в Москве активисты «Стопхама» заметили паркующуюся на тротуаре машину и стали снимать ее на видео.
Как рассказал основатель движения Дмитрий Чугунов, из автомобиля тогда вышел мужчина в майке с надписью «Гром» и сказал, что находится при исполнении. Активисты попросили его показать документы, однако он отказался. Между «Стопхамом» и спецназом завязался словесный конфликт, после чего, со слов Чугунова, один из полицейских напал на активиста и сел на него сверху.
«Потом присоединились еще человек 10–15, которые активистов в жесткой форме избили», — заявил основатель движения.
Сотрудники «Грома», по словам Чугунова, сказали, что активисты сами напали на них. Телеграм-канал Baza писал, что представители движения ругались с полицейскими, загородили дорогу их машине, а потом «начали бросаться на капот».
Котова, Бунина и Горбачевского арестовали 25 июня того же года. Активисты подали встречное заявление в связи с «неправомерными действиями».
«Стопхам» был основан Чугуновым в 2010 году. Активисты борются против «хамства» и нарушений водителями Правил дорожного движения, в том числе против проезда по пешеходным зонам и неправильной парковки. Они наклеивают на автомобили предполагаемых нарушителей стикеры с надписью «Мне плевать на всех. Паркуюсь, где хочу». Движение снимало свои акции на видео и часто публиковало их в интернете.
В 2018-м Мосгорсуд ликвидировал общественную организацию «Стопхам» из-за нарушения сроков предоставления отчетности.
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