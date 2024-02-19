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Трое активистов «Стопхама» получили по шесть лет за драку со спецназом

Трое активистов «Стопхама» получили по шесть лет за драку со спецназом «Гром»

Бабушкинский районный суд Москвы приговорил троих активистов движения «Стопхам» к шести годам лишения свободы каждого за хулиганство и применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Приговор вынесли Кириллу Бунину, Алексею Горбачевскому и Кириллу Котову по ч. 2 ст. 213 (хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). По первой статье им грозило до семи лет лишения свободы, по второй — до пяти лет.

Все осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима, уточнили в суде.

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Конфликт, ставший поводом для возбуждения дела, произошел в июне 2022 года. Возле ресторана на Ярославском шоссе в Москве активисты «Стопхама» заметили паркующуюся на тротуаре машину и стали снимать ее на видео.

Как рассказал основатель движения Дмитрий Чугунов, из автомобиля тогда вышел мужчина в майке с надписью «Гром» и сказал, что находится при исполнении. Активисты попросили его показать документы, однако он отказался. Между «Стопхамом» и спецназом завязался словесный конфликт, после чего, со слов Чугунова, один из полицейских напал на активиста и сел на него сверху.

«Потом присоединились еще человек 10–15, которые активистов в жесткой форме избили», — заявил основатель движения.

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Сотрудники «Грома», по словам Чугунова, сказали, что активисты сами напали на них. Телеграм-канал Baza писал, что представители движения ругались с полицейскими, загородили дорогу их машине, а потом «начали бросаться на капот».

Котова, Бунина и Горбачевского арестовали 25 июня того же года. Активисты подали встречное заявление в связи с «неправомерными действиями».

«Стопхам» был основан Чугуновым в 2010 году. Активисты борются против «хамства» и нарушений водителями Правил дорожного движения, в том числе против проезда по пешеходным зонам и неправильной парковки. Они наклеивают на автомобили предполагаемых нарушителей стикеры с надписью «Мне плевать на всех. Паркуюсь, где хочу». Движение снимало свои акции на видео и часто публиковало их в интернете.

В 2018-м Мосгорсуд ликвидировал общественную организацию «Стопхам» из-за нарушения сроков предоставления отчетности.

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Москва «СтопХам» хулиганство
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