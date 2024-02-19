Белоруссия начала модернизацию железной дороги до Петербурга

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Белоруссия начала реконструкцию железнодорожного коридора до Санкт-Петербурга. Об этом заявил глава белорусского Минтранса Алексей Ляхнович.

«Мы с российскими коллегами прорабатываем сейчас модернизацию именно железнодорожного коридора в сторону Санкт-Петербурга», - рассказал министр. В частности, на своей территории Белоруссия сделала "усиление железнодорожного полотна".

Перед Белоруссией стоит задача нарастить объемы грузоперевозок, для этого нужен железнодорожный коридор в сторону Санкт-Петербурга, рассказал глава белорусского Минтранса. Он подчеркнул, что в 2024 году страна планирует перевезти 19 млн тонн грузов.

Транспортный коридор, который идет в сторону Санкт-Петербурга, остается у грузоперевозчиков наиболее популярным, заявил Ляхнович. По его словам, протяженность этого коридора в сравнении с другими направлениями более короткая, поэтому стоимость перевозок по нему ниже.

В начале февраля Москва и Минск договорились восстановить работу семи железнодорожных разъездов в направлении портов Санкт-Петербурга. Тогда посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой призвал сделать это «очень оперативно». По его словам, именно через петербургские порты в 2023 году проходило наибольшее количество белорусских экспортных грузов – 12,9 млн тонн из 14,1 млн тонн через все российские порты.

15 февраля Владимир Путин заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает идею строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Минска. «Мы обсуждали этот вопрос, он тоже поддерживает», - рассказал российский президент о позиции Лукашенко по вопросу продления ВСМ до Минска. Изначально магистраль планировали запустить до Санкт-Петербурга, но в июне 2023 года министр транспорта России Виталий Савельев рассказал о планах продлить ВСМ и до столицы Белоруссии.