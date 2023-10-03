В Москве изменится стоимость парковки и эвакуации машин
С 7 ноября на 3,5% улиц Москвы, где есть платные парковки, изменятся тарифы: на семи улицах цену снизят, на остальных стоимость вырастет. Об этом сообщил московский департамент транспорта в телеграм-канале.
«Там, где загрузка платных парковок сейчас достигает 90–100%, то есть почти все время места заняты, будут действовать новые тарифы. Действующая тарифная сетка — максимальный тариф 450 рублей в час — остается прежней и повышаться не будет», — сказано в сообщении.
Эти решения позволят сделать дороги свободнее, а местным жителям будет доступно больше парковочных мест возле дома, уверены в дептрансе.
Сейчас в Москве действует два вида тарифов на парковку — обычный и дифференцированный. У первого стоимость не меняется круглосуточно, а у второго зависит от времени суток. Днем (с 08:00 до 21:00) самый высокий тариф на парковку составляет 450 руб./ч. Ночью (с 21:00 до 08:00) стоимость парковки колеблется от 40 до 200 руб./ч.
Кроме того, с 7 ноября парковка станет платной на 21 участке московских улиц.
Платные парковки появятся на следующих улицах:
- 1-й Войковский проезд;
- 2-й Новоподмосковный переулок;
- Проектируемый проезд № 6097;
- ул. Новоалексеевская, д. 16, корп. 3;
- ул. Михаила Якушина;
- ул. Игоря Численко;
- Ленинградский проспект, д. 36, стр. 11, 30, 31, 33, 36 и 41;
- Магистральный переулок, д. 3, стр. 1;
- 1-й Магистральный проезд;
- ул. Пермская;
- ул. Тагильская;
- 1-й и 2-й Иртышские проезды;
- ул. Монтажная;
- Байкальский переулок;
- Напольный проезд;
- ул. Луховицкая, д. 2/57;
- ул. Михайлова, д. 30A, корп 1-4;
- ул. Амурская и Амурский переулок.
Также с 15 октября изменится стоимость эвакуации автомобилей. «Тариф будет пересчитан с учетом роста реальных затрат города на эвакуацию: цены на топливо, зарплат работников, средств на содержание эвакуаторов и стоянок», — сказано в сообщении дептранса.
Власти «идут навстречу» водителям-нарушителям и устанавливают тарифы ниже реальной стоимости эвакуации, которая рассчитывается по методике ФАС, заявили в дептрансе. Эти условия будут действовать при своевременной оплате эвакуации, то есть в течение 60 дней.
Первые сутки автомобиль будет храниться на спецстоянке бесплатно. За теми, кто оплатит перемещение и хранение автомобиля до его получения, сохранят скидку в размере 25% от стоимости.