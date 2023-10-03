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В Москве изменится стоимость парковки и эвакуации машин

В Москве изменится стоимость парковки и эвакуации машин
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

С 7 ноября на 3,5% улиц Москвы, где есть платные парковки, изменятся тарифы: на семи улицах цену снизят, на остальных стоимость вырастет. Об этом сообщил московский департамент транспорта в телеграм-канале.

«Там, где загрузка платных парковок сейчас достигает 90–100%, то есть почти все время места заняты, будут действовать новые тарифы. Действующая тарифная сетка — максимальный тариф 450 рублей в час — остается прежней и повышаться не будет», — сказано в сообщении.

Эти решения позволят сделать дороги свободнее, а местным жителям будет доступно больше парковочных мест возле дома, уверены в дептрансе.

Сейчас в Москве действует два вида тарифов на парковку — обычный и дифференцированный. У первого стоимость не меняется круглосуточно, а у второго зависит от времени суток. Днем (с 08:00 до 21:00) самый высокий тариф на парковку составляет 450 руб./ч. Ночью (с 21:00 до 08:00) стоимость парковки колеблется от 40 до 200 руб./ч.

Кроме того, с 7 ноября парковка станет платной на 21 участке московских улиц. 

Платные парковки появятся на следующих улицах:

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  • 1-й Войковский проезд;
  • 2-й Новоподмосковный переулок;
  • Проектируемый проезд № 6097;
  • ул. Новоалексеевская, д. 16, корп. 3;
  • ул. Михаила Якушина;
  • ул. Игоря Численко;
  • Ленинградский проспект, д. 36, стр. 11, 30, 31, 33, 36 и 41;
  • Магистральный переулок, д. 3, стр. 1;
  • 1-й Магистральный проезд;
  • ул. Пермская;
  • ул. Тагильская;
  • 1-й и 2-й Иртышские проезды;
  • ул. Монтажная;
  • Байкальский переулок;
  • Напольный проезд;
  • ул. Луховицкая, д. 2/57;
  • ул. Михайлова, д. 30A, корп 1-4;
  • ул. Амурская и Амурский переулок.

Также с 15 октября изменится стоимость эвакуации автомобилей. «Тариф будет пересчитан с учетом роста реальных затрат города на эвакуацию: цены на топливо, зарплат работников, средств на содержание эвакуаторов и стоянок», — сказано в сообщении дептранса.

Власти «идут навстречу» водителям-нарушителям и устанавливают тарифы ниже реальной стоимости эвакуации, которая рассчитывается по методике ФАС, заявили в дептрансе. Эти условия будут действовать при своевременной оплате эвакуации, то есть в течение 60 дней.

Первые сутки автомобиль будет храниться на спецстоянке бесплатно. За теми, кто оплатит перемещение и хранение автомобиля до его получения, сохранят скидку в размере 25% от стоимости.

Теги
тарифы платные парковки Москва изменение тарифов эвакуация машин
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