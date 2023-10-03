В Москве изменится стоимость парковки и эвакуации машин

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

С 7 ноября на 3,5% улиц Москвы, где есть платные парковки, изменятся тарифы: на семи улицах цену снизят, на остальных стоимость вырастет. Об этом сообщил московский департамент транспорта в телеграм-канале.

«Там, где загрузка платных парковок сейчас достигает 90–100%, то есть почти все время места заняты, будут действовать новые тарифы. Действующая тарифная сетка — максимальный тариф 450 рублей в час — остается прежней и повышаться не будет», — сказано в сообщении.

Эти решения позволят сделать дороги свободнее, а местным жителям будет доступно больше парковочных мест возле дома, уверены в дептрансе.

Сейчас в Москве действует два вида тарифов на парковку — обычный и дифференцированный. У первого стоимость не меняется круглосуточно, а у второго зависит от времени суток. Днем (с 08:00 до 21:00) самый высокий тариф на парковку составляет 450 руб./ч. Ночью (с 21:00 до 08:00) стоимость парковки колеблется от 40 до 200 руб./ч.

Кроме того, с 7 ноября парковка станет платной на 21 участке московских улиц.

Платные парковки появятся на следующих улицах:

1-й Войковский проезд;

2-й Новоподмосковный переулок;

Проектируемый проезд № 6097;

ул. Новоалексеевская, д. 16, корп. 3;

ул. Михаила Якушина;

ул. Игоря Численко;

Ленинградский проспект, д. 36, стр. 11, 30, 31, 33, 36 и 41;

Магистральный переулок, д. 3, стр. 1;

1-й Магистральный проезд;

ул. Пермская;

ул. Тагильская;

1-й и 2-й Иртышские проезды;

ул. Монтажная;

Байкальский переулок;

Напольный проезд;

ул. Луховицкая, д. 2/57;

ул. Михайлова, д. 30A, корп 1-4;

ул. Амурская и Амурский переулок.

Также с 15 октября изменится стоимость эвакуации автомобилей. «Тариф будет пересчитан с учетом роста реальных затрат города на эвакуацию: цены на топливо, зарплат работников, средств на содержание эвакуаторов и стоянок», — сказано в сообщении дептранса.



Власти «идут навстречу» водителям-нарушителям и устанавливают тарифы ниже реальной стоимости эвакуации, которая рассчитывается по методике ФАС, заявили в дептрансе. Эти условия будут действовать при своевременной оплате эвакуации, то есть в течение 60 дней.



Первые сутки автомобиль будет храниться на спецстоянке бесплатно. За теми, кто оплатит перемещение и хранение автомобиля до его получения, сохранят скидку в размере 25% от стоимости.