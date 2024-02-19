Вице-канцлер Германии рассказал, почему прикрывает рот в бундестаге

Вице-канцлер Германии прикрывает рот в бундестаге, чтобы его не читали по губам

Роберт Хабек (в центре) (Фото: Michele Tantussi / Getty Image)

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек рассказал, что прикрывает рот на заседаниях в бундестаге, чтобы его слова не прочитали по губам. Об этом он заявил в интервью агентству RND.

«Есть история, что потом по губам читают и потом обязательно это попадет в СМИ», — сказал Хабек. По словам вице-канцлера, футбольные тренеры в перерывах также прикрывают рот рукой, но «они не единственные, кто так делает».

Хабека видели на заседаниях с прикрытым рукой ртом, например, когда он разговаривал с главой МИД Германии Анналеной Бербок или канцлером Олафом Шольцем.

Летом 2023 года глава немецкого МВД Нэнси Фазер говорила, что после начала полномасштабных боев на Украине «угроза шпионажа, кампаний по дезинформации и кибератак приобрела другое измерение».

Из-за «новых войн» и угрозы российского шпионажа Шольц решил сохранить систему пневматической почты в своем офисе. Пневмопочта — двухлинейная система с 36 станциями, общая длина — около 1,3 км. Она соединяет канцлера с главами департаментов и другими важными сотрудниками.