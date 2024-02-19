Вильфанд предупредил о гололедице и похолодании в Москве в первые дни недели

Вильфанд предупредил о гололедице и морозе в Москве в начале недели

В Москве и области ожидаются сильная гололедица, повышенное атмосферное давление и морозы в начале недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Из-за теплой погоды снег, который выпал в выходные дни, чуть подтаял, а уже в ночь на понедельник произойдет резкое понижение температуры, поэтому будет сильная гололедица. Давление будет выше нормы, примерно 756 миллиметров ртутного столба, осадки не прогнозируются», — сказал он.

Синоптик также отметил, что ночью 19 февраля в Москве температура понизится до минус 7-9 градусов, в Подмосковье — до минус 11 градусов. Днем в городе будет теплее, в районе минус 3-5 градусов, в области — до минус 6 градусов.

Похолодание усилится 20 февраля, вторник будет самым холодным днем на неделе. Ночью температура в столице опустится до 13-15 градусов ниже нуля, в Подмосковье будет холоднее — до минус 17 градусов. Дневной прогноз предполагает до минус 6 градусов в городе и до минус 8 в области.

Похолодание Вильфанд связал со сменой циркуляции, при которой воздушные массы, поступающие как с севера, так с юга, будут холодными.

По данным, опубликованным на сайте Гидрометцентра России, 19 февраля дневная температура воздуха в столице составит от 5 до 3 градусов мороза. В ночь на вторник она может понизиться до минус 15 градусов. В Москве будет западный ветер со скоростью от 4 до 9 м/c.

18 февраля ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что ранняя и своевременная весна в центральной части России в этом году маловероятна. По его словам, марте—апреле будет «несколько волн существенных арктических вторжений».

22 и 23 февраля «наступит сырая, оттепельная и слякотная погода, столбики термометров будут колебаться от минус 2 до плюс 3», добавил он. Тишковец также спрогнозировал смешанные осадки и гололедицу в конце недели.