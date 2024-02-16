Вильфанд назвал нынешнюю зиму самой снежной за последние десятилетия

Вильфанд: зима 2024 года стала самой снежной за последние десятилетия

Нынешняя зима стала самой снежной за последние десятилетия, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Очень снежная зима. Дело в том, что метеорологи оценивают снежность не по высоте снега, а по его плотности. Так вот плотность снега очень большая, такой не было уже несколько десятилетий», — сказал он.

Синоптик отметил, что эта зима впечатляет неоднородностью погоды. Нормальной погоды, которая соответствует климату, мало — оттепели сменяются аномальными морозами, однако средняя температура соответствует норме, подчеркнул Вильфанд.

Накануне, 15 февраля, высота снежного покрова в Москве превысила полметра и достигла 54 см — это в полтора раза больше нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Сервис «Яндекс Такси» предложил клиентам воспользоваться метро из-за осадков.