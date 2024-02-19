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Во Франции загорелся завод с 900 тоннами литиевых батарей

На юге Франции начался пожар на заводе, где хранились 900 тонн литиевых батарей

На юге Франции загорелся завод по переработке аккумуляторов, где хранились около 900 т литиевых батарей, сообщает Ouest-France.

Возгорание произошло в Вивье на складе при заводе, принадлежащем компании, занимающейся переработкой литиевых батарей. В помещении площадью 3000 кв. м было 900 т аккумуляторов. Мэр Вивье Жан-Луи Денуа сказал, что здание находилось «на реконструкции», его планировали снова ввести в эксплуатацию.

К тушению привлекли 70 пожарных.

«Пожар локализован и больше не представляет опасности ни для населения, ни для окружающей среды, ни для близлежащих предприятий», — сообщил позже директор пожарного департамента Аверона Мишель Лекок.

Местных жителей, проживающих в радиусе 500 метров от склада, эвакуировали. На месте происшествия также были специалисты по химическим рискам, которые взяли пробы на загрязнение окружающей среды.

Литиевые батареи незаменимы в производстве телефонов, электромобилей и других электронных устройств. Они легко воспламеняются, при их горении могут выделяться токсичные вещества. Острое отравление литием — критическое состояние, которое развивается при концентрации лития в организме выше 3,0 ммоль/л. Для него характерны такие симптомы, как тошнота, почечная недостаточность, повышение нервно-мышечной возбудимости, крупный тремор, спутанность сознания и галлюцинации.

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10 февраля произошел пожар на французской АЭС «Шинон», которая была открыта в 1980-х годах и вырабатывает 5,4% всей атомной энергии Франции. Возгорание началось в расположенном «за пределами ядерной зоны» трансформаторе третьего реактора. Согласно протоколу безопасности, оператор станции остановил этот реактор и соседний четвертый.

В ликвидации возгорания были задействованы около 30 пожарных расчетов, при тушении разлилось топливо, из-за чего возник небольшой «вторичный очаг» возгорания. В жандармерии пожар связали с перебоями в электроснабжении.

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