Во Франции загорелся завод с 900 тоннами литиевых батарей
На юге Франции загорелся завод по переработке аккумуляторов, где хранились около 900 т литиевых батарей, сообщает Ouest-France.
Возгорание произошло в Вивье на складе при заводе, принадлежащем компании, занимающейся переработкой литиевых батарей. В помещении площадью 3000 кв. м было 900 т аккумуляторов. Мэр Вивье Жан-Луи Денуа сказал, что здание находилось «на реконструкции», его планировали снова ввести в эксплуатацию.
К тушению привлекли 70 пожарных.
«Пожар локализован и больше не представляет опасности ни для населения, ни для окружающей среды, ни для близлежащих предприятий», — сообщил позже директор пожарного департамента Аверона Мишель Лекок.
Местных жителей, проживающих в радиусе 500 метров от склада, эвакуировали. На месте происшествия также были специалисты по химическим рискам, которые взяли пробы на загрязнение окружающей среды.
Литиевые батареи незаменимы в производстве телефонов, электромобилей и других электронных устройств. Они легко воспламеняются, при их горении могут выделяться токсичные вещества. Острое отравление литием — критическое состояние, которое развивается при концентрации лития в организме выше 3,0 ммоль/л. Для него характерны такие симптомы, как тошнота, почечная недостаточность, повышение нервно-мышечной возбудимости, крупный тремор, спутанность сознания и галлюцинации.
10 февраля произошел пожар на французской АЭС «Шинон», которая была открыта в 1980-х годах и вырабатывает 5,4% всей атомной энергии Франции. Возгорание началось в расположенном «за пределами ядерной зоны» трансформаторе третьего реактора. Согласно протоколу безопасности, оператор станции остановил этот реактор и соседний четвертый.
В ликвидации возгорания были задействованы около 30 пожарных расчетов, при тушении разлилось топливо, из-за чего возник небольшой «вторичный очаг» возгорания. В жандармерии пожар связали с перебоями в электроснабжении.
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