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На французской АЭС остановили два реактора из-за пожара

На французской АЭС Chinon ночью остановили два реактора из-за пожара
На АЭС в центре Франции остановили два из трех реакторов из-за пожара «за пределами ядерной зоны». Его и начавшееся следом возгорание из-за розлива топлива потушили
Фото: Frederic Petry / Hans Lucas / Reuters
Фото: Frederic Petry / Hans Lucas / Reuters

На атомной электростанции «Шинон» в центральной части Франции произошел пожар в ночь на 10 февраля, его удалось потушить. Об этом сообщило французское Агентство ядерной безопасности (ASN).

Возгорание началось в трансформаторе реактора № 3, расположенного «за пределами ядерной зоны», в соответствии с протоколом безопасности были остановлены реакторы № 3 и 4, уточнил оператор станции Électricité de France (EDF).

«Шинон» введена в эксплуатацию в 1980-х годах. На эту АЭС приходится 5,4% от всего производства атомной энергии во Франции, на ней работают свыше 2,4 тыс. сотрудников. Станция состоит из четырех водо-водяные реакторы реакторов мощностью 900 МВт каждый, еще три графит-газовых реактора закрыты с 1973-1990 годов. Их снесут до 2060 года.

Огонь тушили около 30 пожарных расчетов, по время тушения возник небольшой «вторичный очаг» возгорания из-за розлива топлива. Предварительной причиной происшествия в жандармерии назвали проблемы с электричеством. Оператор АЭС заверил, что никакого влияния на расположенные неподалеку жилые дома пожар не оказал, а использовавшаяся для тушения вода была собрана специальной системой, чтобы избежать попадания в почву.

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