Сенатор Вэнс заявил о необходимости Украины уступить территории для мира
Мирное соглашение между Россией и Украиной потребует территориальных уступок со стороны Киева, заявил в интервью Politico сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.
«Любое мирное урегулирование потребует значительных территориальных уступок со стороны Украины, и понадобится мирное соглашение, потому что это единственный выход из конфликта», — сказал он, отметив, что «придется иметь дело с реальностью».
По его мнению, даже в случае одобрения палатой представителей США законопроекта о выделения пакета помощи Украине Вашингтон сможет предоставить ограниченное количество боеприпасов. Киев, в свою очередь, ограничен с точки зрения людского ресурса.
«У нас просто нет производственных мощностей, чтобы поддерживать сухопутную войну в Восточной Европе в течение неопределенного времени», — резюмировал Вэнс, отметив, что лидеры западных стран должны донести эту мысль до своих граждан.
16 февраля палата представителей ушла на перерыв, не согласовав выделение помощи Украине, Израилю и Тайваню. Тремя днями ранее соответствующий законопроект одобрил сенат, в котором большинство мест занимают представители Демократической партии США. Последний пакет помощи размером в $250 млн Вашингтон передал Киеву в конце декабря 2023 года.
В начале февраля 2024 года украинские военные рассказали The Wall Street Journal, что им приходится беречь боеприпасы, которые можно использовать лишь в «критических» ситуациях. Представитель Службы безопасности Украины (СБУ) отметил в разговоре с изданием, что на один выпущенный ВСУ снаряд приходится десять российских.
Москва осуждает западную помощь Киеву и исключает мирные переговоры без «признания территориальных реалий». Президент Владимир Путин считает, что без поддержки Запада система обороны Украины продержится неделю. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что западная поддержка не влияет на достижение целей военной операции, однако увеличивает страдания украинского народа.
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