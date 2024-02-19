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Военная операция на Украине ,  
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Сенатор Вэнс заявил о необходимости Украины уступить территории для мира

Сенатор Вэнс: Киев должен пойти на территориальные уступки для достижения мира
Сюжет
Военная операция на Украине

Мирное соглашение между Россией и Украиной потребует территориальных уступок со стороны Киева, заявил в интервью Politico сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.

«Любое мирное урегулирование потребует значительных территориальных уступок со стороны Украины, и понадобится мирное соглашение, потому что это единственный выход из конфликта», — сказал он, отметив, что «придется иметь дело с реальностью».

По его мнению, даже в случае одобрения палатой представителей США законопроекта о выделения пакета помощи Украине Вашингтон сможет предоставить ограниченное количество боеприпасов. Киев, в свою очередь, ограничен с точки зрения людского ресурса.

«У нас просто нет производственных мощностей, чтобы поддерживать сухопутную войну в Восточной Европе в течение неопределенного времени», — резюмировал Вэнс, отметив, что лидеры западных стран должны донести эту мысль до своих граждан.

Сенат США поддержал проект о помощи Украине, Тайваню и Израилю
Политика
Фото:Samuel Corum / Getty Images

16 февраля палата представителей ушла на перерыв, не согласовав выделение помощи Украине, Израилю и Тайваню. Тремя днями ранее соответствующий законопроект одобрил сенат, в котором большинство мест занимают представители Демократической партии США. Последний пакет помощи размером в $250 млн Вашингтон передал Киеву в конце декабря 2023 года.

В начале февраля 2024 года украинские военные рассказали The Wall Street Journal, что им приходится беречь боеприпасы, которые можно использовать лишь в «критических» ситуациях. Представитель Службы безопасности Украины (СБУ) отметил в разговоре с изданием, что на один выпущенный ВСУ снаряд приходится десять российских.

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Москва осуждает западную помощь Киеву и исключает мирные переговоры без «признания территориальных реалий». Президент Владимир Путин считает, что без поддержки Запада система обороны Украины продержится неделю. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что западная поддержка не влияет на достижение целей военной операции, однако увеличивает страдания украинского народа.

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Теги
сенатор США Украина уступки территория
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