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Линдси Грэм призвал НАТО исключать страны с низкими военными расходами

Сенатор Грэм призвал к исключению из НАТО стран, не выделяющих 2% ВВП на оборону

Страны, чей оборонный бюджет меньше 2% от ВВП, следует исключать из НАТО, заявил в интервью телеканалу CBS американский сенатор Линдси Грэм.

«Я считаю уместным, чтобы каждый выполнил обязательство в размере 2%. Они должны заплатить. 19 стран из 31, входящих в НАТО, не отдают 2% ВВП. Я хочу создать систему, при которой, если ты не платишь, тебя выкидывают», — сказал он.

Он также назвал себя «большим поклонником НАТО» и сказал, что 45-й президент США и участник текущей предвыборной гонки Дональд Трамп прав в том, что требует от членов Североатлантического альянса доводить оборонные расходы до установленного в 2014 году показателя в 2% ВВП.

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Линдси Грэм

11 февраля Трамп выступил на митинге в Южной Каролине и рассказал, что, будучи президентом, заставлял страны НАТО выполнять финансовые обязательства перед альянсом. Он вспомнил свой разговор с президентом «большой страны», название которой не стал называть, спросившим у Трампа, будет ли он защищать это государство в случае нападения на него России.

«Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле я бы подталкивал их [Россию] делать все, что им, черт возьми, захочется. Вы должны заплатить», — ответил Трамп. После этой беседы «в НАТО потекли сотни миллиардов долларов», заключил 45-й президент.

В июле 2023 года на саммите в Североатлантического альянса в Вильнюсе было принято решение об установления показателя в 2% ВВП в качестве минимального уровня расходов на оборону. По последним на сегодняшний день данным НАТО, этой цели достигли только 11 стран — участниц альянса.

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Среди них Польша (3,90%), США (3,49%), Греция (3,01%), Эстония (2,73%), Литва (2,54%), Финляндия (2,45%), Румыния (2,44%), Венгрия (2,43%), Латвия (2,27%), Великобритания (2,07%), Словакия (2,03%). Германия тратит на оборону 1,57% ВВП, Канада — 1,38%, Турция — 1,31%. Меньше всех тратит Люксембург — 0,72%.

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Линдси Грэм НАТО оборонный бюджет
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