Израиль вызвал посла Бразилии из-за сравнения войны в Газе с холокостом

Вид на сектор Газа (Фото: Susana Vera / Reuters)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел Исраэль Кац решили вызвать посла Бразилии «для строгого выговора» из-за сравнения войны в секторе Газа с холокостом бразильским лидером, сообщила канцелярия главы израильского правительства.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью с журналистами в Аддис-Абебе, столице Эфиопии, сравнил боевые действия Израиля в Газе со смертями во время холокоста. «То, что происходит в секторе Газа, не существовало ни в какой другой исторический момент, фактически оно существовало, когда Гитлер решил убить евреев», — сказал бразильский лидер (цитата по O Globo).

В канцелярии Нетаньяху увидели в словах Лула да Силвы «принижение холокоста и попытку нанести вред еврейскому народу и праву Израиля на защиту».

«Сравнивать Израиль с нацистским холокостом и Гитлером — значит переходить красную черту. Израиль борется за свою защиту и обеспечение своего будущего до полной победы, соблюдая при этом международное право», — заявили в правительстве Израиля.

В середине января МИД Израиля назвал неуместным использование Россией темы холокоста в политическом контексте. «Использование дискурса холокоста в современном политическом контексте представителем МИД России представляет собой неуважение к холокосту и причиняет ущерб жертвам и выжившим», — заявил тогда официальный представитель израильского МИДа Лиор Хаят.

Холокост упомянула в своем заявлении официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она прокомментировала решение Германии участвовать в качестве третьей стороны в судебном разбирательстве между ЮАР и Израилем из-за обвинений в геноциде в Газе. «Берлин ссылается на «учет истории Германии и преступление против человечности в виде холокоста», тем самым заявляя себя в качестве «эксперта» в вопросах массового уничтожения людей», — сказала Захарова.