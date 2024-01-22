Израиль раскритиковал МИД России за упоминание Холокоста

Израиль считает неуместным использование Россией темы Холокоста «в современном политическом контексте», заявил официальный представитель израильского МИД Лиор Хаят.

«Использование дискурса Холокоста в современном политическом контексте представителем МИД России представляет собой неуважение к Холокосту и причиняет ущерб жертвам и выжившим», — написал Хаят в соцсети X. Он также поблагодарил Германию за ее «безоговорочную поддержку и ее позицию против необоснованных претензий ЮАР».

В конце декабря 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН иск к Израилю, обвинив в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него, одобренной в 1948 году. В ЮАР заявили, что действия израильской армии в секторе Газа имеют «характер геноцида».

В середине января 2024 года Германия объявила о намерении участвовать в этом деле в качестве третьей стороны. Официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин «решительно и однозначно отвергает обвинения в геноциде, выдвинутые против Израиля». По его словам, это обвинение «не имеет под собой никаких оснований».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что решение Германии «не удивило» Москву. «В соответствующем правительственном заявлении Берлин ссылается на «учет истории Германии и преступление против человечности в виде Холокоста», тем самым заявляя себя в качестве «эксперта» в вопросах массового уничтожения людей», — заявила она.