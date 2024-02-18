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Военная операция на Украине ,  
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В ДНР при детонации кассетных боеприпасов пострадали шесть человек

Пушилин сообщил о шести пострадавших при детонации кассетных боеприпасов в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

В трех населенных пунктах ДНР шесть человек получили ранения в результате детонации кассетных боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин в телеграм-канале.

«В Горловке сдетонировал ранее неразорвавшийся суббоеприпас — ранения получили мужчина 1968 года рождения и женщина 1966 года рождения», — написал Пушилин.

В поселке Пантелеймоновка по той же причине пострадали трое детей — мальчики 2012, 2013 и 2014 года рождения, они находятся в тяжелом состоянии, уточнил глава ДНР.

Один мужчина 1968 года рождения подорвался на мине «Лепесток» в Киевском районе Донецка.

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Накануне, 17 февраля, из-за детонации боеприпаса в детской спортивной школе в Мелитополе пострадали несколько человек. По данным Следственного комитета, на турнире по самбо во время демонстрации ручного противотанкового гранатомета «было произведено непроизвольное нажатие на курок», из-за чего произошел взрыв. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Следователи организовали процессуальную проверку.

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ДНР Денис Пушилин Донецк Горловка детонация кассетные боеприпасы
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