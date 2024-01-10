В воронежском селе ввели режим ЧС после падения боеприпаса с самолета

Село Петропавловка (Фото: gusev_36 / Telegram)

В селе Петропавловка Острогожского района Воронежской области, где 2 января нештатно упал с самолета и взорвался авиационный боеприпас, ввели режим ЧС регионального масштаба. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

«В населенном пункте завершают обследование поврежденного имущества (...) Но стоит и еще одна задача — сделать все в короткие сроки. Поэтому приняли решение ввести в поселке режим ЧС регионального масштаба», — сообщил Гусев. По его словам, это поможет ускорить выделение средств.

Он также добавил, что по итогам восстановительных работ жители поселка должны получить дома и другие объекты с «характеристиками не хуже, чем были». Губернатор пообещал провести строительство, капитальный ремонт жилья и компенсировать утраченные автомобили и хозпостройки.

Нештатный сход боеприпаса в районе села Петропавловка произошел 2 января около 9:00 при выполнении полета самолетом Воздушно-космических сил.

Глава администрации Острогожского района Сергей Хорошилов сообщил, что в поселке проживают 579 человек в 303 домах. Восемь домов в результате инцидента были полностью разрушены, десятки — повреждены.

В разрушенных зданиях проживали 15 человек. Гусев заявил, что власти решили построить заново девять домов, а поврежденные дома будут отремонтированы.

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Владельцы поврежденной техники (пять машин и трактор) получат компенсации, пообещал губернатор.