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В Мелитополе несколько человек пострадали при взрыве в спортшколе

СК: при взрыве в спортивной школе Мелитополя пострадали несколько человек
Несколько человек пострадали при детонации боеприпаса из-за «непроизвольного нажатия на курок» при демонстрации ручного гранатомета на турнире по самбо в спортшколе в Мелитополе, сообщает СК. Рогов заявил о шести получивших порезы
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

При взрыве во время соревнований в детско-юношеской спортивной школе № 3 в Мелитополе несколько человек получили незначительные травмы, им оказали медицинскую помощь, никого не госпитализировали, сообщает управление Следственного комитета по Запорожской области.

«Во время демонстрации оружия (ручного противотанкового гранатомета) в ходе турнира по самбо было произведено непроизвольное нажатие на курок. В результате произошла детонация боеприпаса», — объяснили в ведомстве произошедшее.

СК проводит процессуальную проверку по этому инциденту.

В спортивной школе Мелитополя произошел взрыв во время соревнований
Общество
Обстановка у спортивной школы в Мелитополе

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уточняет, что шесть человек, в том числе двое детей, получили порезы от стекол.

Инцидент произошел около 13:00. В оперативных службах рассказали, что после взрыва из спортшколы эвакуировали всех посетителей.

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Мелитополь Запорожская область Следственный комитет спортивная школа гранатомет Владимир Рогов пострадавшие
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