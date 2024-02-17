СК: при взрыве в спортивной школе Мелитополя пострадали несколько человек

В Мелитополе несколько человек пострадали при взрыве в спортшколе

Несколько человек пострадали при детонации боеприпаса из-за «непроизвольного нажатия на курок» при демонстрации ручного гранатомета на турнире по самбо в спортшколе в Мелитополе, сообщает СК. Рогов заявил о шести получивших порезы

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

При взрыве во время соревнований в детско-юношеской спортивной школе № 3 в Мелитополе несколько человек получили незначительные травмы, им оказали медицинскую помощь, никого не госпитализировали, сообщает управление Следственного комитета по Запорожской области.

«Во время демонстрации оружия (ручного противотанкового гранатомета) в ходе турнира по самбо было произведено непроизвольное нажатие на курок. В результате произошла детонация боеприпаса», — объяснили в ведомстве произошедшее.

СК проводит процессуальную проверку по этому инциденту.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уточняет, что шесть человек, в том числе двое детей, получили порезы от стекол.

Инцидент произошел около 13:00. В оперативных службах рассказали, что после взрыва из спортшколы эвакуировали всех посетителей.