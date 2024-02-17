В Мелитополе несколько человек пострадали при взрыве в спортшколе
При взрыве во время соревнований в детско-юношеской спортивной школе № 3 в Мелитополе несколько человек получили незначительные травмы, им оказали медицинскую помощь, никого не госпитализировали, сообщает управление Следственного комитета по Запорожской области.
«Во время демонстрации оружия (ручного противотанкового гранатомета) в ходе турнира по самбо было произведено непроизвольное нажатие на курок. В результате произошла детонация боеприпаса», — объяснили в ведомстве произошедшее.
СК проводит процессуальную проверку по этому инциденту.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уточняет, что шесть человек, в том числе двое детей, получили порезы от стекол.
Инцидент произошел около 13:00. В оперативных службах рассказали, что после взрыва из спортшколы эвакуировали всех посетителей.
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