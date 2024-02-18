С шахты в Кузбассе эвакуировали работников из-за горного удара
На шахте «Таштагольская» в городе Таштагол Кемеровской области произошел горный удар магнитудой 2,4, проводится эвакуация сотрудников, передает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.
По данным источника агентства, информация о пострадавших не поступала.
Силы МЧС России к работам на этой шахте не привлекаются, эвакуация проводится силами предприятия, сообщили РБК в региональном управлении МЧС.
Месторождение руды в Таштаголе открыли в 1911 году, в 1931–1935 годах проводилась его разведка, в результате которой выяснилась его глубина — 600–900 м от поверхности. Таштагольский рудник ввели в эксплуатацию в 1941 году, в первый год работы его производительность составила 124 тыс. т. С тех пор с этого месторождения добыли более 135 млн т сырой руды.
Горный удар — разрушение части угольного пласта. Оно происходит из-за пластических деформаций и сопровождается выбросом породы в горную выработку, образованием воздушных волн и пыли. Для предотвращения горных ударов принимают меры по снижению давления на угольный пласт и уменьшению его способности к накоплению упругой энергии с помощью бурения разгрузочных скважин, камуфлетных взрывов и нагнетания туда воды.
В 2022 году на шахте «Таштагольская» также произошел горный удар. Из нее удалось вывести на поверхность 252 человека, никто из них не пострадал.
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