С шахты в Кузбассе эвакуировали работников из-за горного удара

На шахте «Таштагольская» в городе Таштагол Кемеровской области произошел горный удар магнитудой 2,4, проводится эвакуация сотрудников, передает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

По данным источника агентства, информация о пострадавших не поступала.

Силы МЧС России к работам на этой шахте не привлекаются, эвакуация проводится силами предприятия, сообщили РБК в региональном управлении МЧС.

Месторождение руды в Таштаголе открыли в 1911 году, в 1931–1935 годах проводилась его разведка, в результате которой выяснилась его глубина — 600–900 м от поверхности. Таштагольский рудник ввели в эксплуатацию в 1941 году, в первый год работы его производительность составила 124 тыс. т. С тех пор с этого месторождения добыли более 135 млн т сырой руды.

Горный удар — разрушение части угольного пласта. Оно происходит из-за пластических деформаций и сопровождается выбросом породы в горную выработку, образованием воздушных волн и пыли. Для предотвращения горных ударов принимают меры по снижению давления на угольный пласт и уменьшению его способности к накоплению упругой энергии с помощью бурения разгрузочных скважин, камуфлетных взрывов и нагнетания туда воды.