На шахте в Кузбассе произошел горный удар

Всего в шахте было более 250 человек, их вывели на поверхность, никто не пострадал. В «Евраз ЗСМК», куда входит шахта, пообещали возобновить ее работу после обследования выработок

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В районе шахты «Таштагольская» в Кемеровской области произошел подземный толчок, сообщил РБК представитель «Евраз ЗСМК», в состав которого входит шахта.

«На «Таштагольской» шахте произошел подземный толчок. Людей выводят на поверхность. Пострадавших нет. После обследования выработок работа предприятия будет возобновлена», — уточнил он.

В МЧС Кемеровской области РБК сообщили, что в момент горного удара в шахте находились 252 человека, все они вышли на поверхность. «На месте работают три отделения горноспасателей. Предварительно разрушений в шахте нет, пострадавших нет», — утонили в пресс-службе.

В правительстве региона подтвердили, что в момент инцидента в шахте находились 252 человека, никто не пострадал.

В ноябре 2021 года на «Таштагольской» произошел пожар. Возгорание находилось на горизонте минус 350 м, на аварийном участке в этот момент было шесть человек, всего в шахте — более 225 человек. В итоге горняков эвакуировали, никто не пострадал.