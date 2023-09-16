МЧС: в Кузбассе эвакуировали шахтеров из-за аварии с вентиляторами на подстанции

В Кузбассе эвакуировали горняков из шахт из-за аварии на подстанции

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Горняков эвакуировали из нескольких шахт Кузбасса в связи с аварией на трансформаторной подстанции, сообщили РБК в пресс-службе администрации Кемеровской области со ссылкой на МЧС региона.

«В связи с аварией на трансформаторной подстанции произошла остановка главных вентиляторов проветривания на шахтах в Полысаевском ГО — «Заречная», участок «Октябрьская», в «Ленинск-Кузнецком» ГО — «Кирова», «Костромовская», «Комсомолец», — рассказали в пресс-службе.

На месте аварии на шахте «Костромовская» находятся два отделения горноспасателей, уточнили в администрации. Другие шахты помощи не запрашивали, проводя эвакуацию шахтеров самостоятельно. Пострадавших нет.

25 ноября 2021 года на шахте «Листвяжная» произошел взрыв. Погибли 46 шахтеров и пять спасателей, в качестве основной причины аварии следствие рассматривало взрыв метана. Шахта возобновила горные работы по добыче угля 13 июля 2023 года.