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Военная операция на Украине ,  
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Путин напомнил, что Украина получает деньги за транзит российского газа

Путин: Украина продолжает получать деньги за транзит российского газа
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Григорий Василенко / РИА Новости
Фото: Григорий Василенко / РИА Новости

Украина продолжает получать от «Газпрома» деньги за транзит российского газа, заявил президент России Владимир Путин в интервью ведущему телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

«Они (украинская сторона. — РБК) же от нас деньги получают за транзит, как это ни странно прозвучит. «Агрессор, агрессор...» — а денежки не пахнут. Кассируют денежки за транзит. <...> Деньги-то они от «Газпрома» получают? Получают», — сказал президент.

По словам Путина, смысла в закрытии Украиной лишь одной из двух ниток газопровода (через ГИС «Сохрановка») нет.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Единственный маршрут, по которому Россия сейчас может осуществлять поставки газа в страны Западной и Центральной Европы, — это транзитная ветка через Украину Уренгой — Помары — Ужгород. Транзитный контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» истекает в конце 2024 года.

Минэнерго Украины и «Нафтогаз» предупреждали ранее, что не будут договариваться с Москвой о продлении контракта, а нынешний транзит не прерывают из-за потребностей ряда европейских стран.

В конце января глава российского Минэнерго Николай Шульгинов заявил, однако, что решение о продлении транзита российского газа через Украину в Европу, вероятно, удастся найти. По его словам, этому должны поспособствовать европейские страны, которые «заинтересованы» в продолжении поставок. Шульгинов не исключил, что также могут быть привлечены и другие посредники.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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