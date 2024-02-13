Кадры падения самолета на шоссе в США

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В США 10 февраля на шоссе упал бизнес-джет. У самолета отказал двигатель, и тот потерпел крушение. На борту были пять человек, двое погибли. Самолет Bombardier Challenger 600 летел из Огайо в Форт-Лодердейл.

На кадрах, которые сняли на видеорегистратор автомобиля, видно, как самолет снижается над шоссе, потом пытается приземлиться на него, но в результате разрушается и загорается.