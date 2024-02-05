«Россия»: самолет мог выехать за ВПП в Саранске из-за ее неподходящего состояния

«Россия» объяснила выезд лайнера с Тарасовой за пределы полосы в Саранске

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Самолет Sukhoi Superjet мог выкатиться за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саранска из-за несоответствия фактического состояния полосы заявленному, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиакомпании «Россия».

«При приземлении самолета Superjet 100, выполнявшего рейс № 6165, в Саранске в 20:30 мск произошел сход воздушного судна в конце пробега на 5–7 м вправо. По предварительным данным, полученным от командира воздушного судна, это произошло из-за несоответствия фактического состояния полосы заявленным параметрам», — сказал собеседник агентства.

Как сообщает телеграм-канал Mash, борт повело вправо во время посадки из-за низкого коэффициента сцепления при плохой погоде. По данным Гидрометцентра России, в Саранске вечером 5 февраля наблюдается сильный снегопад.

Вечером 5 февраля в пресс-службе Росавиации сообщили, что в Саранске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, из-за этого аэропорт прекратил прием и отправку рейсов. На борту находились тренеры по фигурному катанию Татьяна Тарасова, Алексей Тихонов и Светлана Соколовская, которые приехали в город на чемпионат России по этому виду спорта среди юниоров.

Рейс, о котором идет речь, прилетел в аэропорт Саранска вечером 5 февраля в 20:28 мск, следует из данных с табло аэропорта. Его выполняла «Россия» совместно с авиакомпанией «Аэрофлот». Борт прибыл в Саранск из Москвы (аэропорт Шереметьево). Обратный рейс должен был вылететь в 21:20 по местному времени (совпадает с мск), однако отправление задержали на полтора часа.

Всего, по информации Mash, на борту находились 93 человека, в том числе шесть членов экипажа.

Проверку по факту произошедшего начало Центральное управление на транспорте СК.